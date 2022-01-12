50 грн. за буханку: в Україні прогнозують дефіцит хліба і його шалене подорожчання

Хліб — це те, що кожного дня їсть 80% українців. Хліб купують щодня, без нього дехто взагалі не уявляє свого життя. В Україні середня ціна за буханку коливається в межах 16-20 гривень, все залежить від виробника та місця продажу. В супермаркетах та продуктових магазинах завжди дешевше, а от у крафтових пекарнях навпаки.





Однак невдовзі все може дуже сильно змінитися. Хліб буде дорожчати, і не на 1-2 гривні, а одразу вдвічі та навіть більше. Експерти зауважують, що на це є одна дуже вагома причина.

Подорожчання газу для підприємств провокує підвищення цін на продукти

Все через те, що для підприємців дуже подорожчав газ. Деякі підприємства, в тому числі й ті що випікають хлібобулочні вироби, працюють в збиток або ледь виходять в нуль. Крім цього, багато продукції відправляється на експорт, а та що залишається для України незабаром буде дорожчати. Експерти зауважують, що аби виходити хоча б в якийсь дохід, підприємствам потрібно виставляти за буханку хліба мінімум 40-50 гривень і більшість з них можуть це почати робити вже зовсім скоро.

Таке подорожчання суттєво знизить попит на дану продукцію. Якщо так трапиться, то й пропозиція зменшиться і хліб стане в дефіциті. Словом, дуже невтішні прогнози мають українці на найближчі місяці.

Дорожчатимуть й інші товари та послуги

Стабільно щодня росте долар, а це завжди провокує підвищення цін абсолютно на все. Відтак, найближчим часом на 10%-15% подорожчають імпортні продукти, а ще молочна продукція, яйця, олія, крупи, тобто все, що входить в стандартний продуктовий кошик середньостатистичного українця.

Єдине що подешевшало і не планує дорожчати — це яблука. Просто врожай цьогоріч був дійсно нівроку.