Пенсії не буде в половини: «молодих» пенсіонерів засмутили заявою

У 2022 році вимоги до українців стосовно трудового стажу збільшилися ще на 12 місяців. Тепер піти на пенсію у 60 років зможуть лише громадяни, що офіційно відпрацювали 29 років. Наступного року ця цифра зросте до 30 років, а у 2028-му складатиме аж 35 років. Та чи всім українцям під силу виконати такі вимоги Пенсійного фонду? Яка частка населення внаслідок реформи втратить своє право на пенсію?





За приблизними підрахунками до 2028 року піти на заслужений відпочинок у 60-т зможе лише 45% громадян похилого віку. Решті доведеться пропрацювати ще кілька років, щоб отримати хоча б мінімальну пенсію: до 63 років залишаться на роботі 40% українців, а до 65-ти – ще 5%.

Така статистика відображає зміни, які поступово впроваджує пенсійна реформа. Згідно з нею вимоги до стажу українців зростатимуть щороку на 12 місяців. Цей процес триватиме аж до 2027 року.

Такі невтішні прогнози для «молодих» пенсіонерів є наслідком кількох тенденцій, що вже давно прослідковуються на українському ринку праці. Людям вкрай складно встигати за вимогами держави до стажу в першу чергу через неофіційну зайнятість. Робота без оформлення та зарплата в конвертах давно стали в Україні нормою. Однак така праця не дозволяє громадянам заробити навіть на мінімальні виплати в старості.

Ще однією причиною проблем із виконанням норми стажу є високий рівень безробіття в країні, та як наслідок трудова міграція. Повертаючись з-за кордону після десятиліть роботи в Італії чи Польщі, українці залишаються в рідній країні ні з чим. Вони не можуть розраховувати на пенсію, адже більшу частину працездатного віку провели на заробітках.

Отож українцям радять, поки ще не пізно, підрахувати кількість пропрацьованих років та в разі потреби докупити стаж. Це можна зробити цілком офіційно. Та варто врахувати, що один місяць додаткового стажу вартуватиме вам майже половину місячної зарплатні.