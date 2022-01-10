Експерти розповіли, що таке V-Sync

Загляньте в налаштування GTA або будь-якої подібної гри. Там буде близько сотні, а то й більше різних параметрів. У тому числі V-Sync.





У геймера-початківця піде маса часу, щоб розібратися з призначенням всіх налаштувань. Але, правду кажучи, немає сенсу вивчати їх усі досконало. Це потрібно лише тим, хто серйозно підходить до налаштування гри. Іншим користувачам достатньо оперувати декількома ключовими параметрами, серед яких V-Sync.

V-Sync – це вертикальна синхронізація. Вона є практично у всіх відеоіграх, іноді зустрічається в 3D-додатках.

ЩО ТАКЕ ВЕРТИКАЛЬНА СИНХРОНІЗАЦІЯ?

Якщо знати, що таке частота кадрів за секунду, то зрозуміти принцип дії вертикальної синхронізації буде нескладно.

Технологія VSync потрібна для того, щоб запобігти розриву зображення по вертикалі. Цей небажаний ефект усувається синхронізацією частоти оновлення монітора з частотою кадрів у грі.

Припустимо, монітор має максимальну частоту зміни кадрів 75 Гц, а гра працює при швидкості 100 кадрів в секунду. Увімкнений параметр VSync зрівняє ці два показники: FPS гри буде обмежено 75 кадрами в секунду, оскільки це максимум, який монітор може відобразити.

НАВІЩО ПОТРІБНА ВЕРТИКАЛЬНА СИНХРОНІЗАЦІЯ?

Технологія V-Sync була розроблена виробниками графічних чіпів з метою усунення дефектів зображення, що виникають при виконанні операцій з високим навантаженням на відеокарту.

Розриви зображення відбуваються, коли на екрані з’являється кілька кадрів одночасно. Це виглядає так:

При різкому русі персонажа частина його обличчя з’їжджає убік, хоча зміна кадрів має відбуватися непомітно для гравця. Причиною цього ефекту є невідповідність частоти оновлення монітора FPS гри.

Іншими словами, монітор просто не витримує швидку зміну кадрів.

Якщо ігрова сцена містить вертикальні об’єкти, наприклад, дерева, будівлі, стовпи та іншу подібну графіку, відсутність вертикальної синхронізації буде особливо очевидною: при швидких переміщеннях предмети втратять цілісність, що може сильно зіпсувати задоволення від гри. При спокійному геймплеї без швидких дій часто цей ефект залишається непомітним.

Вертикальна синхронізація є комбінацією двох процесів – подвійна буферизація та перегортання сторінок. За замовчуванням вона не дозволяє GPU відправляти на монітор нові графічні дані, доки на моніторі не завершиться поточний цикл оновлення.

ЯК VSYNC ВПЛИВАЄ НА ВІЗУАЛІЗАЦІЮ ГРИ?

Як уже говорилося, V-Sync прив’язує частоту кадрів гри до частоти оновлення монітора: якщо монітор оновлює картинку при 60 Гц, то частота кадрів в іграх не перевищуватиме 60 FPS.

Калібрування дисплея, контрастність, колірну гаму та HDR вертикальна синхронізація не чіпає. Іноді спостерігається несуттєве збільшення яскравості, яке легко відрегулювати вручну.

КОЛИ НЕ ПОТРІБНО ВКЛЮЧАТИ V-SYNC?

Не у всі ігри комфортно грати за низького FPS, але це більше залежить від жанру. Найчастіше розриви екрану очевидні у шутерах та файтингах. У них вертикальна синхронізація може мати небажані наслідки.

При високому FPS зменшується затримка введення даних із клавіатури або миші, що дуже важливо в іграх на швидкість реакції. Зниження FPS призводить до протилежного ефекту: візуалізація уповільнюється, тому input lag стає помітним, іноді навіть занадто.

Коли частота кадрів опускається, у грі можуть виявлятися затримки введення та заїкання. Перш ніж вступати в кіберспортивні змагання, необхідно протестувати гру з увімкненим V-Sync в одиночному режимі.

V-SYNC, G-SYNC ТА FREESYNC: ЩО КРАЩЕ?

У виробників відеочіпів AMD та NVIDIA є власні аналоги вертикальної синхронізації. У AMD – Freesync, у NVIDIA – G-Sync. Ці дві технології усувають побічні явища, що виникають під час використання стандартної реалізації VSync.

Іншими словами, FreeSync та G-Sync – це удосконалені технології вертикальної синхронізації, адаптовані під GPU від конкретного виробника. Єдина проблема, пов’язана з цими рішеннями, полягає в тому, що не всі монітори підтримують G-Sync або FreeSync (або обидві). Це один із пунктів, який необхідно враховувати при складанні ПК та заміні компонентів.

ВКЛЮЧАТИ V-SYNC ЧИ НІ?

Якщо вертикальна синхронізація є в налаштуваннях гри або монітора, її рекомендується увімкнути, щоб отримати від гри найкращі враження.

До особливих випадків належать онлайн-ігри та кіберспортивні заходи, у яких для гравця важлива кожна мілісекунда. Там уповільнення зображення користі не принесе.