Пенсии пересчитают 5 раз: как вырастет доход пенсионеров в 2022 году

В Пенсионном фонде рассказали, как будут пересчитывать пенсии в 2022 году и сколько будут получать пенсионеры уже к концу 2022 года.





В Министерстве социальной политики сообщают, что планируется сразу пять этапов повышения пенсий, но лишь два из них затронут все категории населения, получающего пенсионные выплаты.

Первая индексация планируется в марте. Она коснется неработающих пенсионеров. Сумма надбавки будет зависеть от индекса инфляции и роста средней зарплаты в стране. Для перерасчета не нужно посещать Пенсионный фонд. Все перерасчеты будут проведены в автоматическом порядке. Также пенсионерам старше 80 ежемесячно будут доплачивать 500 гривен, а пенсионером от 75 до 80 лет – 400 гривен каждый месяц.

В апреле пересчитают выплаты работающим пенсионерам. Сумма надбавки будет зависеть от страхового стажа и текущей зарплаты пенсионера. Коэффициент повышения можно узнать в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или лично посетить местный ПФ.

В июне изменят минимальные и максимальные пенсии. Причина – повышение прожиточного минимума до 2027 гривен. Таким образом, минимальная пенсия вырастет до 2027 гривен В то же время максимальная пенсия вырастет до 20 027 гривен.

В октябре повысят пенсии гражданам, которым от 70 до 75 лет и они выполнили минимальные требования по стажу. Им будут доплачивать по 300 гривен каждый месяц. А если у пенсионера 35 лет стажа, то их пенсии вырастут до 3 тысяч гривен.

В декабре ожидается еще одно повышение минимальной и максимальной пенсий. Минимальная выплата увеличится до 2093 гривен, максимальная пенсия вырастет до 20 093 гривен. Неработающие пенсионеры, в возрасте от 60 до 70 лет и стажем 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины) могут рассчитывать на пенсию от 2,5 тысяч гривен.