Названо 5 помилок при покупці ноутбука в 2022 році

За останні кілька років ціни на ноутбуки відчутно підвищилися. Тому перед кожним, хто планує купити новий гаджет, постає питання, як придбати девайс максимально вигідно та надовго. Так, щоб він швидко працював і не “глючив” через 2-3 роки, а прослужив, як раніше, 7-10 років.





У цій статті розповідаємо про найпопулярніші помилки при виборі ноутбука та допомагаємо розібратися, на які характеристики звернути увагу при покупці.

Помилка №1. Купувати ноутбук, який застаріє дуже швидко

Щоб ноутбук не застарів через пару років, краще розглядати продуктивні моделі та інвестувати в його довговічність. Так, в більшості випадків доведеться заплатити більше, зате девайс позбавить вас потреби оновлювати його кожні 2-3 роки. А якщо грамотно підійти до вибору, то можна отримати потужне залізо за цілком прийнятні кошти.

Відмінний приклад – ноутбуки з процесорами AMD Ryzen. При подібній вартості в порівнянні з іншими ноутбуками на ринку вони пропонують більш високі характеристики. Процесори AMD Ryzen 5000 серії підійдуть для тих, хто принципово шукає довговічні варіанти: в залежності від моделі вони мають від 4 до 8 ядер для швидкої обробки команд. Це дає високу продуктивність. Такий запас потужності не дозволяє комп’ютеру морально старіти через кілька років.

Lenovo IdeaPad 5 15ALC05 – приклад ноутбука з процесором AMD Ryzen 5000 серії. 6 ядер, 16 Гб оперативної пам’яті та 512 Гб SSD під міцним алюмінієвим корпусом

Помилка №2. Думати, що для простих завдань досить дешевого ноутбука

Багато хто вважає, що для серфінгу в мережі, зуму та перегляду кіно потужний ноутбук не потрібен. «Тратитися не буду, куплю найпростіший, мені ж потрібний тільки вихід в інтернет!» — думають вони і вибирають варіант подешевше. У результаті при звичайному відеодзвінку – проблема: ноутбук починає гудіти і грітися, а відкрити паралельно якесь посилання майже нереально. Чому так? Начебто комп’ютер новий, а процеси елементарні.

Відповідь проста: навіть елементарні процеси з’їдають багато оперативної пам’яті (так називають тимчасове сховище даних), якої в дешевих ноутбуках мало. Наприклад, 4 Гб оперативної пам’яті може не вистачити навіть для повсякденних завдань.

Той самий браузер вимагає багато оперативної пам’яті через велику кількість процесів. Та й сам контент став набагато «важчим»: картинки та відео — якіснішими, код сайтів та сервісів — складнішим. Невеликий обсяг оперативної пам’яті перетворює ноутбук на друкарську машинку, непридатну для повноцінного використання. Тому потужне залізо давно не забаганка, а необхідність.

Ноутбук Huawei MateBook D14 з процесором AMD Ryzen 5000-ї серії та 8 Гб оперативної пам’яті цілком підійде для повсякденних завдань та стане надійним домашнім комп’ютером

Помилка №3. Вважати, що ноутбук прослужить довго через високу ціну

Тут не працює правило “якщо дорого – значить, надійно і довговічно”. Часто доводиться переплачувати за додаткові деталі: зайві порти, наворочений дизайн, діагональ та інші фішки. Ви можете думати, що заплатили за якість, а насправді віддали гроші за те, що в роботі вам не знадобиться.

Проста порада перед покупкою: не варто гнатися за наворотами. Звертайте увагу на ті характеристики та функції, які точно відповідають вашим запитам та очікуванням. Потрібен ноутбук для роботи? Дивіться кількість ядер процесора і оперативної пам’яті, на ємність акумулятора. Якщо вам не так важливий дизайн, то не переплачуйте за велику діагональ та металевий корпус.

Acer Aspire 5 із шестиядерним процесором AMD Ryzen 5000-ї серії та 8 Гб оперативної пам’яті. Універсальний та довговічний

Помилка №4. Не дивитися на потужність процесора

Процесор – це мозок ноутбука: саме від нього залежить багатозадачність та швидкодія.

Як зрозуміти, що процесор потужний? Ось основні критерії:

частота – визначає, як швидко виконуватимуться завдання в одиницю часу;

кількість ядер — впливає на можливість ноутбука виконувати одночасно відразу кілька паралельних завдань;

об’єм кеш-пам’яті – кількість надшвидкої пам’яті, вона безпосередньо впливає на швидкодію.

Тут все просто: що вище значення цих трьох метрик, то потужніший процесор.

Ноутбук HP 14s-fq1015ur має 6-ядерний процесор AMD Ryzen 5000-ї серії, частоту 2.10 ГГц і об’єм кеш-пам’яті 8 Мб.

Помилка №5. Забути, що головна перевага ноутбука – це мобільність

Основна перевага ноутбука в тому, що його зручно брати із собою та користуватися ним якийсь час без підключення до мережі. Купити якісний та потужний девайс, але бути прив’язаним до розетки – погодьтеся, дивно. Тому важливими є і габарити, і вага, і час роботи без підзарядки. Цей фактор вирішальний, якщо ви часто подорожуєте, їздите у відрядження або працюєте не з дому.

Honor MagicBook 14 з процесором Ryzen 5000-ї серії – ідеальний приклад дуету потужності та компактності. Вага ноутбука всього 1,38 кг, а енергозберігаючі технології дозволяють обходитися без підзарядки до 12 годин

Підсумуємо: