Банки массово блокируют карты украинцев без объяснений: что происходит

Украинские банки массово блокируют карты под видом подозрительных операций. Такие действия объясняются усиленным финансовым контролем и мониторингом. Одна из частых причин блокировки – транзакции на сумму 5 тысяч гривен.





На специализированном форуме «Минфин» клиент крупного украинского банка жалуется на блокировку карты без причины. На его карту зашло 3 платежа на сумму 5 тысяч гривен. После чего карту заблокировали. Служба поддержки банка ссылается на подозрительность операции и правила финансового мониторинга.

Закон Украины, предотвращающий отмывание денег, предусматривает усиленный контроль за всеми операциями с наличкой.

Особенно тщательно контролируют анонимные переводы, когда отправитель не подтверждает личность при операции. К примеру, через терминал банка за один раз нельзя отправить больше 5 тысяч гривен без идентификации. Если отправить несколько анонимных платежей, то банк посчитает такие действия подозрительными и заблокирует карту для выяснения обстоятельств.

Таким образом, усиленный контроль распространяется на:

операции с наличкой;

операции на нетипичные для клиента суммы или операции в размере от 400 000 гривен;

операции, которые осуществляются за участия публичных лиц, в том числе политиков;

операции юридических лиц и ФОПов, которые открылись менее 3 месяцев назад.

Также каждый банк может мониторить все операции по своему усмотрению и блокировать подозрительные операции.

Напомним, что мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана. Украинцев предупреждают о фишинговых сайтах, которые копируют оригинальный дизайн сайта ПриватБанка. Женщина продавала игрушки через интернет, и покупатель скинул чек об оплате в виде ссылки. После того как женщина перешла по ссылке, увидела сайт, похожий на «Приват24». Введя личные данные для входа, женщина попала в свой личный кабинет, но с ее счета списались все деньги.