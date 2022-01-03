Китайський Новий рік: коли і як зустрічати, щоб залучити щастя та успіх

Незважаючи на те, що вся країна вже галасливо та весело зустріла Рік Чорного Водяного Тигра, він ще не настав насправді. Символ року набуде сили лише 1 лютого і правитиме до 22 січня 2023 року.





У Китаї зустріч Нового року – це не просто свято. Це ціла низка традицій, від дотримання яких залежить, наскільки вдалими та щасливими будуть наступні 12 місяців.

Почнемо з того, що у піднебесній Новий рік зустрічають вже понад 4,5 тис років, тому за китайським календарем настає не 2022, а 4720 рік. Китайці дуже вшановують це свято, та гуляння тривають 2 тижні.

Підготовка розпочинається 23 та закінчується 29 січня. За цей час потрібно встигнути зробити генеральне прибирання у будинку, купити всі подарунки, прикрасити житло, обов’язково повісити на дверях спеціальні прикраси.

Перший день святкування – 31 січня. Це день перед Новим Роком і цього дня прийнято дарувати спеціальні конвертики червоного кольору з побажаннями (Хунбао), в які кладуть гроші.

Спати в новорічну ніч не можна, всі «оберігають рік», інакше він не принесе в дім щастя. На столі обов’язково має бути риба та спеціальні пельмені «цзяоцзи», зліплені вручну всіма членами сім’ї.

Прихід Нового Року обов’язково ознаменувати салютами, запуском ліхтариків, спеціальними підношеннями предкам.



Потім китайці 5 днів ходять і їздять у гості до родичів, не важливо, як далеко вони живуть один від одного. Опісля невеликого відпочинку, на 8-й день всі виходять на роботу, але святкування тривають ще тиждень.

Останній день – 15 лютого. Цього дня їдять традиційні солодкі пиріжки та обов’язково запускають у небо червоні ліхтарики.

Для мешканців піднебесної дуже важливо весело та яскраво зустріти свято, інакше у новому році не буде щастя, успіху та удачі. За повір’ями в останні дні року, що минає, на землю приходить злий Нянь. Це чудовисько, яке шкодить людям, і відлякати його можна лише веселощами та червоним кольором, тому китайці стараються щосили.