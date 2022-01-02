Скільки отримують і скільки отримуватимуть чиновники у 2022 році

Йдеться лише про оклад, а надбавки та премії залишаться без змін. Але навіть при сьогоднішніх окладах чиновників оклад становить лише одну третину зарплати, ще дві частини – це і є ті самі надбавки та премії.





На сьогодні мінімальна зарплата чиновника не може бути нижчою за 2 прожиткові мінімуми. Це означає, що при зростанні мінімуму відбувається підвищення окладу. Так, у 2022 році очікується зростання на 9%, після якого чиновники отримуватимуть 4962 грн. При тому, що мінімальна зарплата по країні не може бути нижчою за 6500 грн.

Які надбавки та премії отримують чиновники?

А тепер найцікавіше. Чиновники отримують дуже великі надбавки та премії. Наведемо деякі з них:

Досягнення в праці та за реалізацію особливо важливих проектів – 50-100%;

Вислуга років – 40%;

Володіння іноземними мовами – 25% тощо.

А ще є «оздоровчі», премії до важливих дат, «тринадцята зарплата». На фоні всіх цих виплат підвищення окладу на 9% стає непомітним і не має жодної істотної ваги. Нараховують такі надбавки по-різному. Все залежить від того, наскільки керівництво прихильне до працівника, і які фінансові ресурси має держорган. Саме ці виплати суттєво знижують ефективність використання бюджету, на думку фахівців.

Скільки отримуватимуть чиновники?

Керівний апарат у державних органах, працівник Конституційного Суду, а також працівник у Верховній Раді, Офісі Президента та Секретаріаті Кабінету Міністрів може розраховувати на оклад в 41300 грн.

При цьому рядовий співробітник у районній держустанові отримає 4962 грн., а працівник на аналогічній посаді в міністерстві – 8500 грн.

Зауважимо, ухвала ще остаточно не затверджена, але термін її обговорення вже закінчився минулого року. Наразі його відправлено на розгляд до Кабінету Міністрів.