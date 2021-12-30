Новая болезнь, голод и жажда: ученые расшифровали пророчества Ванги на 2022 год

Болгарские ученые расшифровали предсказания Ванги. Сразу скажем, прогнозы не самые лучшие. Человечеству стоит ждать неприятностей. Голод, новая болезнь и нехватка питьевой воды. Так что нас ждет в Новом году.





Ученые смогли расшифровать пророчества болгарской ясновидящей Ванги на 2022 год.

Одно из них говорит, что в Сибири проявится новый опасный вирус. Он будет быстро распространяться, а множество людей будут поражены новой болезнью.

Ванга говорила о том, что вирус тысячи лет был в вечной мерзлоте. Но изменения климата помогут опасной заразе выбраться из-под льда. Она обрушится на человечество и быстро распространится.

Еще одна проблема, которую предвидела Ванга – нехватка питьевой воды. Эта проблема будет касаться большинства стран мира, в том числе развитых. Население этих стран будет страдать от жажды. Будет много смертей. Тем временем в Индии из-за аномально высокой температуры погибнет урожай. Люди будут массово голодать и умирать.

Ванга давала не только негативные прогнозы. Она умела дарить надежду. Согласно ее предсказаниям, в 2022 точно не будет мировой войны. А самым тревожным для человечества будет декабрь 2022 года, а также 22 февраля 2022.

Как видим, прогнозы не самые приятные. Но не стоит слепо верить в предсказания и ожидать от 2022 года только плохого. Каждый сам творит свою жизнь и даже в сложные времена можно и даже нужно искать позитив. Творите добро и удача вам улыбнется. А насчет 22 февраля, не стоит зацикливаться на этой дате. Точной информации о том, что же произойдет, нет, поэтому лучше не нагнетать и всюду искать позитив.