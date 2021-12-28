В каких странах не празднуют Новый год 1 января

Большинству из нас привычно отмечать Новый год 1 января. Но такая традиция есть далеко не во всех странах, а кое-где отмечать Новый год вовсе запрещено. Рассказываем, где и почему не отмечают этот праздник.





Израиль

Израильтяне отмечают новый год по лунному календарю, а он приходится на конец сентября – начало октября. Праздник называется Рош ха-Шана. Традиционно от выпадает на среду, пятницу или воскресенье. 1 января в Израиле – обычный рабочий день.

Саудовская Аравия и другие мусульманские страны

Здесь отмечать Новый год запрещено законом. Более того, полиция следит, чтобы в продаже не было праздничных атрибутов. Все дело в религии. Аналог нашего Нового года там отмечают по лунному календарю в день весеннего равноденствия. Такая же ситуация в Иране, где отмечают Новый год отмечают 22 марта. Такой же подход к празднику в Казахстане, Киргизии, Турции, Афганистане и других мусульманских странах.

Китай

В этой стране Новый год праздную масштабно, только не 1 января, а в один из дней с 21 января по 21 февраля. Праздник в Китае приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Индия

В Индии множество культур, потому каждая празднует Новый год в свое время. На государственном уровне начало года празднуют 22 марта. Но в разных штатах будут разные традиции. На юге Индии Новый год праздную в середине осени, а в штате Керала – 13 апреля.

Южная Корея

1 января в этой стране – государственный выходной. Но местные предпочитают праздновать Соллаль – Корейский Новый год. Праздник приходится на начало января по лунно-солнечному календарю.