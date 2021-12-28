Vodafone решил раздать абонентам еще по одной SIM-карте: зачем она нужна

Все три сотовых оператора Украины предложили своим клиентам новую революционную услугу. Теперь на один номер можно получить сразу две SIM-карты. Зачем нужна еще одна карта и как она расширит возможности абонентов?





Вторая SIM-ка позволит пользоваться интернетом, входящим в тарифный план абонента, сразу на двух устройствах. Таким образом удастся избежать проблемы, которая имеет место при обычной раздаче интернета: прерывание сессии во время телефонного звонка. Правда, дополнительная карта не будет иметь некоторые базовые функции. С нее нельзя будет звонить, отправлять SMS и запросы USSD.

Мобильный оператор Vodafone предлагает новый сервис «Интернет для 2-го девайса» в пакетах ULTRA в обычной версии и версии VIP, RED XL и XXL, а также SuperNet Unlim. Будет доступна услуга и в тарифах для бизнес клиентов Red Business L, XL, VIP и Ultra. В большинстве пакетов услуга бесплатна. Для остальных оплата за месяц пользования сервисом составит 50 грн. Чтобы получить доступ ко второй SIM-ке, необходим специальный стартовый пакет, который стоит 25 грн.

В Киевстар сервис тоже бесплатный почти для всех клиентов. А для тех, чьи тарифные планы не содержат данной услуги, она будет стоить 50 гривен за четыре недели.

В то же время у самого маленького из операторов «большой тройки» цена за пользование новейшей опцией — всего 25 грн за четыре недели. Эта услуга в lifecell называется «МультиSIM интернет».

Использовать дополнительную интернет-карту можно не только на смартфонах и планшетах, но и на автомагнитолах, роутерах, ноутбуках, видеокамерах и даже защитных системах. Такая универсальность нового сервиса уже сделала его очень популярным среди украинцев. Даже самый маленький оператор страны lifecell уже популяризировал услугу среди почти полумиллиона своих клиентов. А в Vodafone рассказали, что планируют до конца 2022 года расширить круг поклонников прогрессивной услуги еще на 50 тыс. абонентов.