Як економлять на опаленні в інших країнах: електроковдри та теплові помпи

У кожній державі настання холодів сприймають по різному. Азійські країни дістають теплу піжаму з ковдрою, поки ми з нетерпінням чекаємо включення опалення. GSMinfo ділиться інформацією, як зберігають тепло в оселях різних країн.





Японія

Японці не просто піклуються про природу й обирають систему кондиціонування. Опалення в Японії не лише дорога, а й небезпечна примха. Постійні землетруси пошкоджують функціонування систем. Хоккайдо — перший і єдиний район з централізованим опаленням.

Як же ж тоді обігрівають свої будинки японці? У цілях економії в холодну пору дістають електронні ковдри та килими. Під час їжі чи у вільний час сидять за котацу. У стіл вбудована система підігріву поверхні.

Фінляндія

Фіни сприймають мороз, як річ звичну. Вони використовують природні ресурси у своїх інтересах. Завдяки горам тепло добре накопичується на глибині близько 200 метрів. Тому, власники облаштовують свої будинки спеціальними помпами. Це допомагає їм економно й ефективно зберігати потрібний рівень температури.

Великобританія

Як відомо, у британців екологічне питання постає досить гостро. Великобританія вкладає ресурси для збереження природи, тому у країні відсутнє централізоване опалення. Кожен будинок оснащений власною котельнею. Можна налаштувати не лише потрібну температуру, а й встановити таймер, що заощадить енергію. Якщо ви плануєте поїхати в гості, то обігрів вимкнеться, як ви підете і за 15 хвилин до приходу відновить свою роботу.

Південна Корея

Корейці з особливою повагою ставляться до власних традицій. Підлога — центральне місце їхнього затишку. Тут вони сплять, працюють, іноді навіть їдять на ній. Тому, у країні встановлюють батареї у підлозі. Таким чином, система забезпечує комфортну температуру для життя жителів держави.

Болгарія

Правління соціалістів у Болгарії мало свій вплив. У країні ввели централізоване опалення. Явище було тимчасовим. Падіння режиму принесло розуміння, що теплі батареї — примха не по кишені кожному. Тому, власники переважно обирають один із трьох способів: кондиціонер, газову колонку чи буржуйку, що значно економніше.

Більшість країн дотримуються поглядів щодо збереження екології і відмовляються від ЦО. У цілях економії, надають перевагу, електричним і газовим приладам обігріву. Вони вмикаються не так часто, на відміну від ЦО. У європейських та азійських країнах середня температура у кімнаті — 16-18 градусів. Понад 20, вважається, розкішшю, а більше ніж 24 — шкода, як і для судин, так і для серцевої системи.