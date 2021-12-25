«Дия» запускает новые функции: как стать участником бета-тестирования

Приложение «Дия» запускает сразу две новые функции. Об этом сообщает пресс-служба мобильного приложения «Дия».





В скором будущем станут доступны опросы и PhotoID. Первая функция станет удобным инструментом е-демократии, так как позволит решать вопросы государственного уровня важности в несколько кликов, а вторая обеспечит удобную идентификацию.

Как поучаствовать в бета-тестировании

Чтобы первым получить доступ к новым функциям и протестировать их, необходимо перейти на официальный сайт «Дия» https://team.diia.gov.ua и пройти регистрацию.

Сразу после того как бета станет доступной, на электронную почту придет письмо с разъяснениями.

Пресс-служба «Дия» отмечает, что протестировать можно как одну функцию, так и обе одновременно.

Отметим, что для участия в тестировании функции PhotoID понадобится наличие биометрического паспорта в мобильном приложении – ID-карты или заграничный паспорт.

Напомним, что в Украине стартовала выплаты тысячи за вакцинацию. Украинцы, которые прошли полный курс иммунизации, могут подать заявку в приложении «Дия» на смартфоне и получить 1000 гривен на карту «еПоддержка». Деньги нельзя обналичить, поскольку они предназначены для поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений. Украинцы могут потратить деньги за вакцинацию в книжных магазинах, кинотеатрах, театрах, выставочных центрах, на авиа- и железнодорожные билеты, а люди старше 60 лет – в аптеках.

Напомним, что по данным Министерства цифровой трансформации, уже скоро в «Дия» можно будет узнать свою кредитную историю. А также украинцев будут сообщать об оформленных на них кредитах, это поможет сократить количество случаев, когда мошенники оформляют кредиты на людей без их ведома.