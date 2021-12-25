9 подарунків, які можуть накликати біду в рік Тигра: які речі не можна дарувати та приймати

Екстрасенси та багато психологів стверджують, що кожен предмет має свою енергетику і несе символічне значення. Саме тому деякі речі не можна дарувати або брати в дар. Навіть якщо йдеться про рідних людей.





Що краще не дарувати родичам та близьким друзям

Гострі предмети. Насамперед йдеться про ножі та виделки. Краще відмовитись від такого подарунка, адже в вістрях зосереджена негативна енергетика, яка відкриває будинок для злих духів. Також вважається, що гострі предмети можуть спричинити сварку. Годинник. Здавна вважається, що годинник у подарунок – провісник розлуки. А ось у Китаї вважають, що подарований годинник відраховуватиме час до смерті нового господаря. Хустка. Вважається, що подарована хустка принесе горе та сльози. А ось скатертина – добрий подарунок. Вважається, що вона зробить людину бажаним гостем. Дзеркало. Декілька століть дзеркалам приписують різні містичні властивості. Наші предки вважали, що дзеркало – це портал у потойбічний світ, тому притягує негативну енергію. Посуд. Вважається, що порожня чашка або тарілка принесе безгрошів’я. Якщо хочете подарувати посуд, то покладіть у нього якийсь предмет.

Гаманець або скарбничка. Тут така сама ситуація як із посудом. Порожній гаманець відлякає гроші. А от якщо в нього покласти бодай одну купюру, то він перетвориться на магніт для грошей. Краватка. Багато хто вважає, що людина, яка подарує краватку, сяде на шию. Близьких людей це також стосується. Рушник. Люди вірять, що один рушник може спричинити сварку в сім’ї. Щоб нейтралізувати «прокляття», можна подарувати комплект рушників. Штучні квіти. Вони мають мертву енергетику. Якщо хочете подарувати квіти, то тільки живі та краще не жовті.

Яким би не був подарунок, головне – дарувати його з добрими намірами. Ну і звичайно варто враховувати ставлення людини до народних прикмет та енергетики. Якщо ваш рідний або не друг не вірить у різноманітні містичні явища, то список небажаних подарунків, який ви бачили вище, можна проігнорувати. Просто намагайтеся, щоб подарунок сподобався тому, хто його отримає.