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9 подарунків, які можуть накликати біду в рік Тигра: які речі не можна дарувати та приймати
Екстрасенси та багато психологів стверджують, що кожен предмет має свою енергетику і несе символічне значення. Саме тому деякі речі не можна дарувати або брати в дар. Навіть якщо йдеться про рідних людей.
Що краще не дарувати родичам та близьким друзям
- Гострі предмети. Насамперед йдеться про ножі та виделки. Краще відмовитись від такого подарунка, адже в вістрях зосереджена негативна енергетика, яка відкриває будинок для злих духів. Також вважається, що гострі предмети можуть спричинити сварку.
- Годинник. Здавна вважається, що годинник у подарунок – провісник розлуки. А ось у Китаї вважають, що подарований годинник відраховуватиме час до смерті нового господаря.
- Хустка. Вважається, що подарована хустка принесе горе та сльози. А ось скатертина – добрий подарунок. Вважається, що вона зробить людину бажаним гостем.
- Дзеркало. Декілька століть дзеркалам приписують різні містичні властивості. Наші предки вважали, що дзеркало – це портал у потойбічний світ, тому притягує негативну енергію.
- Посуд. Вважається, що порожня чашка або тарілка принесе безгрошів’я. Якщо хочете подарувати посуд, то покладіть у нього якийсь предмет.
- Гаманець або скарбничка. Тут така сама ситуація як із посудом. Порожній гаманець відлякає гроші. А от якщо в нього покласти бодай одну купюру, то він перетвориться на магніт для грошей.
- Краватка. Багато хто вважає, що людина, яка подарує краватку, сяде на шию. Близьких людей це також стосується.
- Рушник. Люди вірять, що один рушник може спричинити сварку в сім’ї. Щоб нейтралізувати «прокляття», можна подарувати комплект рушників.
- Штучні квіти. Вони мають мертву енергетику. Якщо хочете подарувати квіти, то тільки живі та краще не жовті.
Яким би не був подарунок, головне – дарувати його з добрими намірами. Ну і звичайно варто враховувати ставлення людини до народних прикмет та енергетики. Якщо ваш рідний або не друг не вірить у різноманітні містичні явища, то список небажаних подарунків, який ви бачили вище, можна проігнорувати. Просто намагайтеся, щоб подарунок сподобався тому, хто його отримає.
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