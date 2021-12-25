9 худших подарков в год Тигра: какие вещи нельзя дарить и принимать

Экстрасенсы и многие психологи утверждают, что каждый предмет обладает свой энергетикой и несет символическое значение. Именно поэтому некоторые вещи нельзя дарить или принимать в дар. Даже если речь идет о родных людях.





Что лучше не дарить родственникам и близким друзьям

Острые предметы. В первую очередь речь идет о ножах и вилках. Лучше отказаться от такого подарка, ведь в остриях сосредоточена негативная энергетика, которая открывает дом для злых духов. Также считается, что острые предметы могут стать причиной ссоры. Часы. Издавна считается, что часы в подарок – предвестник разлуки. А вот в Китае считают, что подаренные часы будут отсчитывать время до смерти нового хозяина. Платок. Считается, что подаренный платок принесет горе и слезы. А вот скатерть – хороший подарок. Считается, что она сделает человека желанным гостем.

Зеркало. Несколько столетий зеркалам приписывают разные мистические свойства. Предки считали, что зеркало – это портал в потусторонний мир, а потому притягивает негативную энергию. Посуда. Считается, что пустая чашка или тарелка принесет безденежье. Если хотите подарить посуду, то положите в нее что-нибудь. Кошелек или копилка. Здесь такая же ситуация как с посудой. Пустой кошелек отпугнет деньги. А вот если в него положить хотя бы одну купюру, то он станет магнитом для денег. Галстук. Многие считают, что человек, который подарит галстук, сядет на шею. Близких людей это тоже касается. Полотенце. Люди верят, что одно полотенце может стать причиной ссоры в семье. Чтобы нейтрализовать «проклятие» можно подарить комплект полотенец. Искусственные цветы. У них мертвая энергетика. Если хотите подарить цветы, то только живые и лучше не желтые.

Каким бы не был подарок, главное – дарить его с хорошими намерениями. Ну и конечно стоит учитывать отношение человека к народным приметам и энергетике. Если ваш родной или не друг не верит в разного рода мистические явления, то список нежелательных подарков, который вы видели выше можно проигнорировать. Просто постарайтесь, чтобы подарок понравился тому, кто его получит.