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9 худших подарков в год Тигра: какие вещи нельзя дарить и принимать
Экстрасенсы и многие психологи утверждают, что каждый предмет обладает свой энергетикой и несет символическое значение. Именно поэтому некоторые вещи нельзя дарить или принимать в дар. Даже если речь идет о родных людях.
Что лучше не дарить родственникам и близким друзьям
- Острые предметы. В первую очередь речь идет о ножах и вилках. Лучше отказаться от такого подарка, ведь в остриях сосредоточена негативная энергетика, которая открывает дом для злых духов. Также считается, что острые предметы могут стать причиной ссоры.
- Часы. Издавна считается, что часы в подарок – предвестник разлуки. А вот в Китае считают, что подаренные часы будут отсчитывать время до смерти нового хозяина.
- Платок. Считается, что подаренный платок принесет горе и слезы. А вот скатерть – хороший подарок. Считается, что она сделает человека желанным гостем.
- Зеркало. Несколько столетий зеркалам приписывают разные мистические свойства. Предки считали, что зеркало – это портал в потусторонний мир, а потому притягивает негативную энергию.
- Посуда. Считается, что пустая чашка или тарелка принесет безденежье. Если хотите подарить посуду, то положите в нее что-нибудь.
- Кошелек или копилка. Здесь такая же ситуация как с посудой. Пустой кошелек отпугнет деньги. А вот если в него положить хотя бы одну купюру, то он станет магнитом для денег.
- Галстук. Многие считают, что человек, который подарит галстук, сядет на шею. Близких людей это тоже касается.
- Полотенце. Люди верят, что одно полотенце может стать причиной ссоры в семье. Чтобы нейтрализовать «проклятие» можно подарить комплект полотенец.
- Искусственные цветы. У них мертвая энергетика. Если хотите подарить цветы, то только живые и лучше не желтые.
Каким бы не был подарок, главное – дарить его с хорошими намерениями. Ну и конечно стоит учитывать отношение человека к народным приметам и энергетике. Если ваш родной или не друг не верит в разного рода мистические явления, то список нежелательных подарков, который вы видели выше можно проигнорировать. Просто постарайтесь, чтобы подарок понравился тому, кто его получит.
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