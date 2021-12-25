“Дія” запускає нові функції: як стати учасником бета-тестування

Програма «Дія» запускає дві нові функції. Про це повідомляє прес-служба мобільного додатку “Дія”.





У найближчому майбутньому стануть доступні опитування та PhotoID. Перша функція стане зручним інструментом е-демократії, яка допоможе вирішувати питання загальнодержавного значення в декілька кліків, а друга забезпечить зручну ідентифікацію.

Як взяти участь у бета-тестуванні

Щоб першим отримати доступ до нових функцій та протестувати їх, необхідно перейти на офіційний сайт “Дія” https://team.diia.gov.ua та пройти реєстрацію.

Відразу після того, як бета стане доступною, на електронну пошту прийде лист із роз’ясненнями.

Прес-служба “Дія” зазначає, що протестувати можна як одну функцію, так і обидві одночасно.

Зазначимо, що для участі у тестуванні функції PhotoID знадобиться наявність біометричного паспорта у мобільному додатку – ID-картки або закордонний паспорт.

Нагадаємо, що в Україні стартували виплати тисячі за вакцинацію. Українці, які пройшли повний курс імунізації, можуть подати заявку в додатку «Дія» на смартфоні та отримати 1000 гривень на картку «еПідтримка». Гроші не можна перевести в готівку, оскільки вони призначені для підтримки бізнесу, що постраждав від коронавірусних обмежень. Українці можуть витратити гроші за вакцинацію у книгарнях, кінотеатрах, театрах, виставкових центрах, на авіа- та залізничні квитки, а люди старше 60 років – в аптеках.

Нагадаємо, що за даними Міністерства цифрової трансформації, вже скоро в «Дія» можна буде дізнатися свою кредитну історію. А також українців повідомлятимуть про оформлені на них кредити, це допоможе скоротити кількість випадків, коли на людей оформляють кредити без їхнього відома.