Дослідження показали, чоловіки якого зросту приваблюють більшість жінок на нашій планеті

Якщо ви нижче цього показника, то у вас менше шансів на те, щоб сподобатися 90% жінок на будь-яких сайтах знайомств.





За нещодавно відкритими даними всесвітньої медичної спільноти NCD Risk Factor Collaboration, середній зріст жінок у світі становить приблизно 160 см, а чоловіків 175 см (у різних країнах дані можуть істотно відрізнятися в той чи інший бік).

І так вже вийшло, що саме для більшості жінок під час знайомств або пошуку відповідного кавалера, найбільш важливим є його зріст, ніж інші фізичні параметри тіла.

Але чому для жінок так важливо зустрічатися з високим чоловіком? І який середній чоловічий зріст для жінок у будь-якій точці нашої планети буде найбільш підходящим і найкращим?

Зараз про це і поговоримо:

Для початку давайте швидко відповімо на питання, чому для більшості жінок так важливо, щоб їхній чоловік був високого зросту?

У журналі Psychology Today, голландські психологи Герт Стулп, Абрахам Бунк та Томас Поллет опублікували цікаве дослідження, пов’язане з психологією жіночих уподобань. Вони провели діалог з кількома сотнями жінок з різних країн, щоб з’ясувати, що саме змушує жінок віддавати перевагу вищим чоловікам. Чому так важливо, щоб чоловік був вищим?

Виявилося, що вся справа в банальній психології та біології.

Жінки віддають перевагу високим чоловікам, тому що в їхньому мозку еволюційно закладено «відчуття», що більш високий чоловік набагато ефективніше здатний відбивати фізичні загрози для своєї сім’ї за рахунок своїх розмірів та габаритів.

Проте навіть якщо зріст не завжди означає, що чоловік буде сильнішим, швидшим або навіть розумнішим, то для жінок це все одно показник, що на них «дивляться згори вниз», у буквальному значенні слова. На якомусь підсвідомому рівні це призводить до відчуття у жінок, що своїм зростом чоловік має перевагу над ними. Можна сказати, що це ще одне біологічне підтвердження різниці в силі та верховенстві в стосунках між чоловіком та жінкою.

Також для жінок важливий і той факт, що високі чоловіки впевненіші в собі і мають більш високу особистісну самооцінку.

Тож який середній зріст у чоловіків викликає симпатію у більшості жінок на нашій планеті?

Зріст найпопулярніших сучасних голлівудських акторів

В одному популярному іноземному журналі YouGov, вчені опублікували результати дуже цікавого дослідження, в якому взяло участь кілька тисяч жінок з різних країн світу (їх середній зріст склав 160 см). Мета цього дослідження: з’ясувати, який мінімальний зріст забезпечить чоловікові успіх під час знайомства з більшістю жінок із різних точок планети.

Ось результати жіночого опитування:

Чоловіки зі зростом від 160 см і нижче – виявилися менш популярними для 90% опитаних жінок з різних країн. 10% жінок назвали чоловіків від 160 см підходящими, але тільки якщо вони будуть в межах їхнього власного діапазону росту і “не надто нижче”.

Чоловіки зі зростом від 190 см або вище – виявилися занадто високими та “лякаючими” для 60% опитаних жінок. 35% жінок назвали цей зріст відповідним, а 5% – “бажаним”.

«Ідеальним» чоловічим зростом за опитуваннями 90% жінок – виявився діапазон від 180-185 см.

Також схоже дослідження було проведено популярним додатком для знайомств Badoo, серед 20000 користувачів жіночої статі від 18 до 30 років. Додаток Badoo дійшов висновку, що мінімальний чоловічий зріст, який найчастіше відзначають жінки – становить 5 футів і 8 дюймів (172.72 см). “Можна сміливо заявити, що більше 80% жінок, які мають профіль на сайті Badoo, з більшою ймовірністю проведуть пальцем вправо, якщо зріст чоловіка буде від 172 см до 185 см”.

Badoo вказали, що коли жінки приходять на сайт і задають кращі параметри для пошуку, більшість з них вказують мінімальний зріст чоловіка від 172 см і вище. Якщо чоловік має зріст нижче 172 см і зареєструється на цьому сайті знайомств, то 80% жінок у світі просто не побачать його анкету в пошуку.

Але не потрібно засмучуватися, якщо ви не потрапляєте під “переважні параметри” більшості жінок. Сайт знайомств підтвердив і той факт, що у світі досить низьких жінок, які вибирають чоловіків у межах їх власного діапазону зросту як особистий «ідеал».