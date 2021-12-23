Криптовалюта заменит доллар: экс-директор Twitter спрогнозировал будущее биткоина

Бывший директор соцсети Twitter Джек Дорси уверяет, что криптовалюта заменит доллар. Об этом он заявил под публикацией популярной хип-хоп исполнительницы Cardi B. Артистка спрашивала у подписчиков, возможно ли такое, что криптовалюта заменит доллар. Дорси с большой уверенностью ответил, что будущее за биткоином.





А вот мнение подписчиков разделилось. Например, американский криптоаналитик Деннис Портер считает, что будущее за биткоином, и то, что криптовалюта заменит доллар – неизбежно.

Другие считают, что биткоин имеет все шансы стать новой мировой валютой. Биткоин – единственный, у кого есть все шансы стать глобальной резервной валютой.

Биткоин заменит доллар. В то время как другие криптовалюты контролируют группы людей, которые могут менять правила, они мало отличаются от доллара.

Отметим, что лишь за последнюю неделю курс биткоина вырос на 3%. Состоянием на 22 декабря одна монета стоит около 48,8 тысяч долларов.

Но далеко не все комментаторы согласны с тем, что у криптовалют есть шансы заменить доллар. Они считают, что мировое правительство не допустит такого. Если такое произойдет, то криптовалюта окажется вне закона. А страны заинтересованы в полном контроле над валютой и денежно-кредитной политикой.

Многие считают, что ничто не может заменить доллар. Доллар – физическая валюта, а биткоин как бы есть, но реально его нет.

Среди самых распространенных причин, почему биткоин не сможет заменить доллар – отсутствие физической валюты. В то же время глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл допускает, что биткоин вполне может заменить золото, но никак не доллар. Ведь криптовалюте для этого не хватает ключевых элементов.

И хотя пока замена доллара криптовалютой кажется нереальной и далекой, все возможно. Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что одна монета виртуальной валюты будет стоить почти 50 тысяч долларов. Не стоит опровергать возможность замены доллара биткоином, пока виртуальная валюта набирает популярность, а время покажет, что будет дальше.