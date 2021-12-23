Украинцы пытаются потратить “вакцинальную тысячу” не по назначению – как реагируют в НБУ и киберполиции

Более 2 миллионов украинцев уже получили свою тысячу за вакцинацию. Но не все спешат тратить деньги на книги, билеты или кино. Люди активно ищут способ обойти ограничения и обналичить средства.





По данным Минцифры, большинство украинцев тратят ковидную выплату на книги. В то же время люди признаются, что если бы не ограничения, то использовали бы деньги на другие цели.

Одна из обладательниц ковидной тысячи рассказала, что в этом году будет сдавать ВНО, а книги для подготовки стоят недешево. Если бы не ограничения, то 1000 она бы потратила на продукты или рестораны.

Другая обладательница 1000 от Зеленского не спешит тратить деньги и считает, что вряд ли их использует. Книг у нее достаточно, а идти в кино она не желает, так как боится инфицироваться ковидом.

Люди пытаются обойти систему и тратят деньги на еду в кинотеатрах. Но такую схему уже отслеживают и будут блокировать. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Некоторые получатели вакцинальной тысячи пошли дальше. Они предлагают обменять цифровые деньги на наличку. Они предлагают купить билеты в кино или на транспорт со скидкой в 50%. Такие предложения быстро распространяются в сети. Киберполиция и НБУ уже активно отслеживают подозрительные предложения и выплаты.

Первые объявления о продаже виртуальной тысячи за 450 реальных гривен появились еще 19 декабря. Состоянием на 21 декабря мы проверили более десятка сайтов и чатов, но так и не нашли объявлений об обмене. Вероятно, это работа НБУ и Киберполиции. Напомним, что более 5 миллионов украинцев подали заявку на выплату 1000 за вакцинацию. А свыше 2 миллионов граждан уже получили свою выплату.