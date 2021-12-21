Безработные могут рассчитывать на 6000-7000 грн. пенсии: какие требования?

В Украине издавна была одна и та же Пенсионная система. Необходимо работать официально, платить страховые взносы и тем самым зарабатывать на пенсию. Работаешь за минимальную зарплату — будешь иметь минимальную пенсию. Владельцы средней зарплаты могут рассчитывать на немного большие суммы. А те, кому удалось трудоустроиться сразу на высокооплачиваемую должность, могут получить и максимальную пенсию, которая на данный момент составляет почти 20 000 грн.





Но к сожалению, если вы не работаете, или за весь трудовой период жизни вам не удалось накопить хотя бы минимальный стаж, то и пенсии не будет. Молодежь об этом не слишком задумывается, а в старшем возрасте сетовать уже нет смысла.

Но скоро все может измениться. И даже если вы выбрали для себя работать неофициально, или ездить зарабатывать в другую страну, то можете рассчитывать на украинскую пенсию. И по нынешним меркам довольно неплохую – 6000-7000 грн.

Скоро заработает новая накопительная система

Правительство обеспокоено тем фактом, что современная молодежь в большинстве своем — это безработные люди. То есть они работают, но доход не облагают налогом и страховых взносов не делают. Чтобы через несколько лет в Украине не было настоящей пенсионной беды и масштабной бедности, власти придумали так называемую накопительную систему.

Это такие аналоги Пенсионного фонда, куда люди будут платить ежемесячно небольшие взносы, а государство со своей стороны будет прибавлять столько же. Таким образом и получится накопить на безбедную старость. Данная программа должна заработать уже в следующем году, но пока в тестовом режиме.

Более того, те, кто работает официально и претендует на стандартную пенсию, также могут стать участниками добровольной системы накоплений. В таком случае они будут получать две пенсии: социальную и накопленную по новой программе.