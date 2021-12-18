Названы лучшие супружеские партнеры по знаку зодиака: если свадьба, то только с ними

Верность и честность играют главную роль в отношениях супругов. Без них просто невозможно создать крепкую семью, в которой будет царить любовь и благополучие.





Астрологи рассказали, какие знаки зодиака считаются наиболее преданными супружескими партнерами. Семью они считают главной ценностью, так что с таким мужем или женой вы никогда не познаете боль предательства.

Овен

Рожденные под этим созвездием могут казаться окружающими холодными и неприступными. Но на самом деле Овнам присуща необычайная щедрость и доброта. Близкому человеку они готовы отдать последнюю рубашку. В браке же проявляют себя как надежные партнеры, которым можно полностью довериться.

Телец

Главное преимущество представителей знака – откровенность. Они не умеют ничего скрывать, особенно от любимого человека, и всегда искренне выражают свое мнение. От Тельцов не стоит ждать подлости, они ведь постоянно «как на ладони».

Весы

Влюбляясь Весы полностью посвящают себя объекту чувств. Измена – это точно не про них. Представители знака скорее сами будут терпеть страдания, чем сделают больно самому близкому человеку. Так что от Весов не стоит ждать «ножа в спину».

Скорпион

Страстные уроженцы знака всегда ставят любовь на первое место в своей жизни. Они готовы посвящать все свободное время своей половинке. Не жалеют для любимой ни денег, ни усилий. Если вам повезло влюбиться в Скорпиона, женитесь без колебаний.

Козерог

Благоразумные Козероги не привыкли избегать ответственности. Когда они связывают свою жизнь с любимым человеком, они становятся с ним одним целым. С этого момента представитель знака уже никогда не сможет думать только о себе. Все его планы и мечты будут направлены на то, чтобы сделать партнера счастливым и защитить его от лишних волнений.