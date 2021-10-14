Око Саурона: українців без масок будуть виловлювати прямо на вулиці

Вже з наступного місяця в Україні буде запущено експериментальний проект з метою контролю за дотриманням протиепідемічних норм. Зокрема у двох найбільших українських містах запрацюють спеціальні камери, які будуть фіксувати наявність масок на перехожих. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я та за сумісництвом головний санітарний лікар Ігор Кузін.





Наразі відомо, що новинку впровадять у Києві, а також у Дніпрі або Харкові. Ініціатором дослідження поведінки людей в умовах пандемії та дотримання ними масочного режиму стала Всесвітня організація охорони здоров’я. Отож вже незабаром українське Мінздоров’я, який підтримав «пілотний» проект, зможе оцінити, який відсоток громадян справді дотримується протиепідемічних обмежень.

Як розповів головний санітарний лікар, спеціальні камери будуть зчитувати не лише наявність маски у людей, що проходять повз, але й фіксувати дотримання ними соціальної дистанції. За даними з цих камер можна буде побачити, яка частка українців сумлінно дотримується правил, та скільки людей ігнорують заходи безпеки. Усі необхідні документи для проведення біоетичного аналізу та встановлення камер вже готові.

Наразі старт проекту заплановано на 1 листопада. Однак перші дані з камер можна буде отримати лише через два тижні після їх увімкнення. Важливо, що під час роботи камер ідентифікація та збереження особистих даних осіб проводитися не буде.

«Це лише тестова версія проекту з визначення відсотку людей, що дотримуються протиепідемічних вимог. Хоча насправді за порушення правил безпеки у період пандемії існує законне покарання за відповідною статтею адміністративного кодексу України. Зокрема законом передбачене серйозне стягнення за недотримання маскового режиму в закритому приміщенні. Та на даний момент ми маємо за мету лише визначити загальний відсоток порушників та не збираємося нікого карати», – зазначив Ігор Кузін.