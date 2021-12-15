У 2022 році почнуть випускати смартфони з новим швидкісним чіпом

Чіп Snapdragon 8 Gen 1 виготовлений за 4-нанометровою технологією. У нього включено вісім обчислювальних ядер: одне потужне ядро ​​Kryo Prime (Arm Cortex X2) із частотою 3,0 ГГц, три продуктивні ядра Kryo Performance (Arm Cortex A710) із частотою до 2,5 ГГц та чотири енергоефективні ядра Kryo Efficiency (Arm Cortex A510) із тактовою частотою до 1,8 ГГц.





Чіп отримав графічний прискорювач Arendo, який швидше за попередника на 30%, а також на 25% енергоефективніший. Крім того, чіп отримав перший в історії модем для мобільних пристроїв зі швидкістю до 10 Гб/с.

У мережах Wi-Fi новий чіп може працювати на частотах 24; 5; 6 ГГц. Підтримується найновіший стандарт Wi-Fi 6E. Snapdragon 8 Gen 1 дозволяє використовувати у смартфонах три камери по 36 мегапікселів або камери з роздільною здатністю 200 млн пікселів. Підтримується швидке заряджання.

Новинка підтримує дисплеї до 4К з частотою оновлення 60 Гц. Підтримуються стандарти Bluetooth, NFC, USB 3.1. Чіп працює з навігаційними системами ГЛОНАСС, GPS, Beidou та Galileo.

Cмартфони на новому чіпі будуть на 25-30% швидше за минулорічні за підсумками точних вимірів і, що набагато важливіше, фотографуватимуть на нові 200-Мп камери, в тому числі і вночі, а також без істотного нагрівання записуватимуть відео в роздільній здатності 8K HDR. Ну а зі 108 Мп і записом 4K HDR при 60 к/с продуктивність буде навіть надмірною (зараз її вистачає впритул).