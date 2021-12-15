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Пересчитывают пенсии только избранным: пенсионер устроил скандал в Пенсионном фонде

15.12.2021
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С 1 декабря 2021 года украинским пенсионерам пересчитали пенсии. Повышения касались тех украинцев, которые получают минимальную и максимальную пенсии. А также ряда отдельных граждан, например 60-летних, у которых есть надлежащий стаж и в этом году они выходят на заслуженный отдых. Но, как оказалось, пересчитали пенсии не всем.


В Пенсионный фонд обратился пенсионер, который, несмотря на пенсионный возраст, еще работает на работе, но получает параллельно и пенсию, ведь работает на позволяющей это должности. Так вот, мужчине пенсию не пересчитали, за что он устроил хороший скандал.

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Мужчина обвинил Пенсионный фонд в отсутствии справедливости. Мол нет никакого равенства между работающими и неработающими. Пенсионер возмутился почему так, ведь работающие пенсионеры платят налоги, а их ограничивают даже в таком.

В Пенсионном фонде быстро нашлись с ответом. Мол работающим пенсионерам тоже пересчитывают выплаты, но не ранее чем через два года после выхода на пенсию, при условии дальнейшей трудовой деятельности. Тем пенсионерам, у которых наработано более 2 лет сверхурочного стажа, пересчитали выплаты. Таких лиц в Украине немного больше 300 тысяч. Им досчитали в среднем по 193 гривны.

В 2022 году будет еще несколько перерасчетов

Украинцы уже начали получать обновленную пенсию, однако уже совсем скоро ее пересчитают еще раз. Очередная индексация будет в конце зимы. Кроме этого, будет еще ряд повышений, которые будут касаться разной категории граждан. Вообще ожидается, что средняя пенсия по Украине в 2022 году составит не менее 4000 грн. А граждане старше 70 лет будут получать не менее 3000 каждый.

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15.12.2021
1 хвилина на прочитання

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