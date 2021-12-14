Это другое дело…: Зеленский дополнил список того, что можно купить за карантинную 1000 гривен

Начиная с 13 декабря украинцы могут подавать заявки на получение карантинной тысячи гривен. Речь о деньгах, которые Президент Украины Владимир Зеленский решил выплатить гражданам, которые вакцинировались дважды, то есть имеют зеленый паспорт вакцинации. Речь о совершеннолетних, тех, кто авторизован в приложении “Дия” и имеет специальную карточку еПоддержка. Ее нужно оформить в отделении своего банка.





Многих возмутил тот факт, что деньги люди могут потратить только на ограниченный перечень товаров и услуг. Следовательно, купить можно билеты на транспорт, билеты в кино, спортзал и т.д. Сам Зеленский объяснил это тем, что таким образом хочет поддержать именно этот бизнес, который в период пандемии пострадал больше всего. Но массовое возмущение, а особенно стариков и жителей сел, заставило Президента немного пересмотреть эти условия.

За данную выплату можно будет купить лекарство

Президент анонсировал, что для тех кому 60+ прибавится еще одна возможность потратить деньги. А именно купить за них лекарство. Ну, это уже совсем другое дело. Однако теперь нужно подумать и о другом. Как пожилые люди должны оформить эту тысячу, ведь большинство из них не то, что не авторизованы в “Дии”, но и банально не имеют современного смартфона на который можно было бы установить это приложение.

Пока что чиновники активно думают, как можно обойти эту проблему, и каким образом упростить процедуру получения денег, по крайней мере, для этой категории граждан.

Некоторые стали возмущаться еще больше

В комментариях к публикации Зеленского украинцы возмущаются, почему такое возрастное ограничение. Почему лекарство может купить только возрастная категория 60+. Мол пятидесятилетние и даже еще младше, тоже хотели бы потратить эти средства лучше в аптеке, ведь посещают фитнесс и спортзал далеко не все, а в основном молодежь.

Что ж, возможно условия будут пересматриваться еще и еще. Будем следить за развитием событий.