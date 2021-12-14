В декабре Землю накроют сильные магнитные бури: названы самые опасные даты

Магнитные бурые явление довольно частое. Люди реагируют на них совершенно по-разному, но большинство реагируют. Головная боль, агрессия, апатия, бессонница, скачки артериального давления и сердечные боли. Для слабонервных или людей с проблемами сердечно-сосудистой системы сильная магнитная буря может закончиться крайне трагически.





Нередко, пожилые люди попадают в эти дни в больницу с инсультами и инфарктами. Так как же помочь организму пережить это явление максимально легко? Есть ли какие-либо рекомендации для подобных дней? И в конце концов, когда нам быть настороже?

Самым трудным будет период с 16 по 19 декабря

Самая сильная магнитная буря ожидается в пятницу 17 декабря. Она по интенсивности оценивается в 5 баллов, что является очень высоким показателем. Воздействие данной бури почувствуют миллионы людей по всем уголкам Земли. Эта буря будет очень затяжной, первые отголоски слишком чувствительные люди будут чувствовать уже в четверг — 16 декабря. На убыль буря пойдет уже 19 декабря.

Как облегчить свое состояние в этот период?

В такие дни нужно максимально серьезно отнестись к собственному самочувствию и здоровью. А еще строго соблюдать несколько рекомендаций: