Мобильные абоненты будут вынуждены перейти на контракт: иначе потеряют доступ к своим кредиткам
Защитит ли привязка SIM-карты к паспорту от финансовых мошенников?
Украинцев вскоре обяжут персонализировать свои мобильные номера, которые используются для проведения банковских операций. Такое правило, по мнению правительства, оградит граждан от мошенничества. Но действительно ли привязка SIM-карты к паспорту является панацеей от финансовых преступлений?
По словам Александра Федиенко, активно поддерживающего нововведения, украинцы недооценивают важность верификации своего финансового номера. Ведь этот номер, по сути, является ключом к их банковскому счету и требует хотя бы базовой защиты.
В настоящее время в Украине около 80% сотовых номеров не зарегистрированы. Эти номера обслуживаются по предоплате и у оператора нет никаких данных об их владельцах. А потому и украсть такой номер совсем не сложно.
Одна из самых популярных мошеннических схем, уже не первый год успешно работающая в Украине, основывается именно на краже «ничейного» мобильного номера. Злоумышленник звонит с разных номеров своей жертве, затем приходит в офис оператора и просит восстановить ее SIM-карту, называя номера последних входящих звонков.
У оператора нет причин отказать, так как он не владеет никакими данными о своем клиенте-владельце номера. Таким образом, мошенник получает доступ к банковскому счету абонента и может «обчистить» его до нитки.
Между тем контрактные абоненты вряд ли попадут в такую ситуацию. Чтобы восстановить персонализированный номер, нужно как минимум предъявить оператору паспорт.
Но, несмотря на такие очевидные преимущества привязки номера к паспортным данным, он не является панацеей от всех проблем. Персонализация номеров сейчас обязательна в более чем 100 странах мира, в том числе в России и Беларуси. Однако нашим ближайшим соседям так и не удалось искоренить явление финансового мошенничества.
Более того, в России показатель финансовых преступлений с использованием номера телефона намного выше, чем в Украине. Злоумышленники подстроились к изменениям и нашли другие способы, например подкуп работников операторских салонов, подделка документов и т.д. Поэтому сложно сказать, есть ли хоть какой-то смысл в нововведениях, за которые так болеют самые влиятельные украинские политики.
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