Мобильные абоненты будут вынуждены перейти на контракт: иначе потеряют доступ к своим кредиткам

Украинцев вскоре обяжут персонализировать свои мобильные номера, которые используются для проведения банковских операций. Такое правило, по мнению правительства, оградит граждан от мошенничества. Но действительно ли привязка SIM-карты к паспорту является панацеей от финансовых преступлений?





По словам Александра Федиенко, активно поддерживающего нововведения, украинцы недооценивают важность верификации своего финансового номера. Ведь этот номер, по сути, является ключом к их банковскому счету и требует хотя бы базовой защиты.

В настоящее время в Украине около 80% сотовых номеров не зарегистрированы. Эти номера обслуживаются по предоплате и у оператора нет никаких данных об их владельцах. А потому и украсть такой номер совсем не сложно.

Одна из самых популярных мошеннических схем, уже не первый год успешно работающая в Украине, основывается именно на краже «ничейного» мобильного номера. Злоумышленник звонит с разных номеров своей жертве, затем приходит в офис оператора и просит восстановить ее SIM-карту, называя номера последних входящих звонков.

У оператора нет причин отказать, так как он не владеет никакими данными о своем клиенте-владельце номера. Таким образом, мошенник получает доступ к банковскому счету абонента и может «обчистить» его до нитки.

Между тем контрактные абоненты вряд ли попадут в такую ситуацию. Чтобы восстановить персонализированный номер, нужно как минимум предъявить оператору паспорт.

Но, несмотря на такие очевидные преимущества привязки номера к паспортным данным, он не является панацеей от всех проблем. Персонализация номеров сейчас обязательна в более чем 100 странах мира, в том числе в России и Беларуси. Однако нашим ближайшим соседям так и не удалось искоренить явление финансового мошенничества.

Более того, в России показатель финансовых преступлений с использованием номера телефона намного выше, чем в Украине. Злоумышленники подстроились к изменениям и нашли другие способы, например подкуп работников операторских салонов, подделка документов и т.д. Поэтому сложно сказать, есть ли хоть какой-то смысл в нововведениях, за которые так болеют самые влиятельные украинские политики.