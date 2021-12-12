Якість масла перевірили в лабораторіях: українські прилавки заповнені фальсифікатом

Українські прилавки заповнені фальсифікатом масла. Перша ознака підробки – низька вартість. Якщо 250 г масла коштують менше 50 гривень, то перед вами, зі стовідсотковою ймовірністю, підробка.





За словами Голови правління ДО «Споживча довіра» Олени Куликової на виробництво 250 грам масла використовують 4 літри молока. Закупівельна ціна одного літра – 10 гривень. Тобто для виробництва пачки масла, вагою 250 грам, доведеться витратити щонайменше 50 гривень.

У ціну також потрібно включити витрати на переробку молока, додаткові процеси, прибуток та ритейлери. Якщо врахувати всі витрати, вийде, що масло не може коштувати дешевше за 50 гривень або близько того.

За словами експерта, у фальсифікаті масла тваринні жири замінено на рослинні. Зазвичай це пальмова, рідше соняшникова або кокосова. Олія з добавками рослинних жирів називається спред. І таке масло може бути корисним для тих, кому протипоказані тваринні жири. Але є продукція, до якої входять жири штучного походження. Якість такого масла викликає сумніви.

Замінювати тваринні жири якісними рослинними зазвичай не вигідно. Тому до складу дешевого масла часто включають відходи жирів тваринного походження. Їх переробляють з додаванням хімічних речовин і роблять із них «масло». Тут вже неможливо говорити про якість. Часто навіть у ході лабораторного дослідження неможливо визначити склад продукту. Що вже казати про вплив такого масла на організм.

Крім неякісної продукції, у складі можуть міститися антибіотики. При регулярному вживанні людина втрачає чутливість до ліків. Тобто якщо такі ж антибіотики пропишуть для лікування, то вони не допоможуть.

За словами експерта, ринок масла в Україні майже не контролюють. Усі перевірки формальні. Сказати який відсоток фальсифікату на прилавках складно, адже ситуація залежить від цінового сегмента. Нещодавні перевірки показали, що 20% преміального масла з жирністю від 80% – фальсифікат. Що вже говорити про продукцію з економ-сегменту.