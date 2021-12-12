Состав масла проверили в лабораториях: украинские прилавки заполнены фальсификатом

Украинские прилавки заполнены фальсификатом масла. Первый признак подделки – низкая цена. Если 250 грамм масла стоит меньше 50 гривен, то перед вами, со стопроцентной вероятностью, подделка.





По словам Главы правления ГО «Споживча довіра» Елены Куликовой на производство 250 грамм масла используют 4 литра молока. Закупочная цена одного литра – 10 гривен. То есть для производства пачки масла, весом 250 грамм, придется потратить минимум 50 гривен.

В цену также нужно включить расходы на переработку молока, дополнительные процессы, прибыль и ритейлера. Если подсчитать все расходы, получится, что масло не может стоить дешевле 50 гривен или около того.

По словам эксперта, в фальсификате масла животные жиры заменены растительными. Обычно это пальмовое, реже подсолнечное или кокосовое. Масло с добавками растительных жиров называется спред. И оно может быть полезными для тех, кому противопоказаны жиры животного происхождения. Но есть продукция, в которую включают искусственные жиры искусственного. Такая продукция вызывает сомнения.

Заменять животные жиры качественными растительными обычно невыгодно. Поэтому в состав дешевого масла включают отходы жиров животного происхождения. Их перерабатывают с добавлением химических веществ и делают из них «масло» Здесь уже невозможно говорить о качестве. Часто даже в ходе лабораторного исследования невозможно определить состав продукта. Что уж говорить о воздействии такого масла на организм.

Кроме некачественной продукции в составе могут быть антибиотики. При регулярном употреблении человек теряет чувствительность к лекарствам. То есть, если такие же антибиотики пропишут для лечения, то они не помогут.

По словам эксперта, рынок масла в Украине почти не контролируют. Все проверки формальные. Сказать какой процент фальсификата на прилавках сложно, ведь ситуация полностью зависит от ценового сегмента. Недавние проверки показали, что 20% премиальное масло с жирностью от 80% – фальсификат. Что уж говорить о продукции из эконом-сегмента.