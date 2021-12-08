Новая схема обмана с «вакцинальной тысячей»: как не стать жертвой мошенников

Мошенники активизировались на фоне планов государства выплатить всем вакцинированным по тысяче гривен. Сейчас они активно рассылают сообщения и электронные письма от имени Минздрава.





Главная цель мошенников – завладеть персональными данными украинцев. Они рассчитывают на невнимательность и доверчивость граждан. Об этом в брифинге рассказал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

В письме мошенники рассказывают о возможности получить тысячу гривен в обмен на две дозы вакцины от коронавируса. Чтобы получить деньги, они просят номер банковской карточки и секретные данные. Понятно, что ничем хорошим это не закончится. С большой вероятностью мошенники обчистят ваш банковский счет.

На самом деле МОЗ не рассылает никакой информации. На 1000 гривен могут рассчитывать те, кто прошел полный курс вакцинации, зарегистрированными в Украине вакцинами. Деньги выплатят автоматически через приложение «Дія». То есть писать заявления или тем более давать данные банковской карты не надо. Дело в том, что украинцам выплатят виртуальные деньги. Их нельзя будет обналичить.

Предусматривается, что виртуальную тысячу можно будет потратить в ряде заведений: театр, кинотеатр, концертные залы, спортивные центры, музеи.

Напомним, что «вакцинальная тысяча» – это инициатива президента Украины Владимира Зеленского. По мнению политиков такой шаг позволит мотивировать украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Власти предупреждают, нельзя доверить смс-сообщениям или письмам на электронной почте. Минздрав не причастен к рассылке. К тому же специалисты постоянно повторяют, что ни при каких обстоятельствах нельзя называть срок действия банковской карты и трехзначный код на обороте карты. Помните, что даже сотрудники банков никогда не спрашивают данные карты. Будьте внимательны и соблюдайте рекомендации, только так вы сможете защитить себя и свои деньги.