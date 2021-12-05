Токсические елки захватили рынок: как не отравить семью

Украинцы активно готовятся к новогодним праздникам и покупают соответствующую атрибутику. Особенно пользуются спросом елки. И хотя пик ожидается в период от праздника святого Николая до Нового года, уже сейчас можно говорить о тенденциях, которые сформировались на рынке. Потребители все чаще вместо традиционных срезанных деревьев предпочитают искусственные или живые ели в горшках.





В чем опасность некачественных искусственных елок

Рекомендуется покупать искусственные деревья только в специализированных магазинах или местах, где покупателю смогут предоставить документы. Часто новогодний декор делают из некачественного пластика. Это необязательно китайские товары, елки делают подпольно даже в Украине. Об этом сами торговцы могут не знать.

Елка из некачественного пластика может стать причиной отравления у детей, питомцев и даже взрослых. Изделие не должно издавать специфического запаха. Елка может пахнуть пластиком, но запах несильный. Также некачественный товар может стать причиной возгорания. Качественный пластик не горит, он плавится. То есть в случае опасности вы почувствуете подозрительный запах и успеете принять меры.

Альтернатива искусственной елке

В последние годы набирают популярности живые елки в горшках. Такое дерево не обсыпается раньше времени. Небольшое растение в горшке обойдется в примерно 500 гривен, а невысокая голубая ель будет стоить около 1000 гривен. Такой вариант охотно выбирает молодежь и все фанаты здорового образа жизни. Отчасти это защищает планету от пластика, а также способствует озеленению, ведь дерево не выбрасывается, а высаживается. Также не надо беспокоиться об утилизации новогоднего украшения.

Также пользуются спросом деревья-гирлянды. В среднем такое изделие обойдется в 1000 гривен.

А вот в сегменте натуральных елок наблюдается переход к частным предложениям. То есть частные лица выращивают елки на продажу. Их продукция более пышная и выглядит привлекательнее по сравнению с елками от государственных лесхозов. Такой бизнес развивается медленно, но перспектива есть. Хозяйства успешно перенимают опыт европейцев. Они работают официально и уже добились неплохих результатов, несмотря на то, что стоимость их продукции относительно высокая. Такая елка будет стоить минимум в 3 раза дороже, чем на государственных ярмарках.