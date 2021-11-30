С 1 декабря украинцы будут получать пенсию в другом размере: кому доплатят почти 1000 гривен?

Уже с 1 декабря в Украине стартует перерасчет пенсий. Повышения будут касаться всех категорий населения, независимо от статуса, наличия или отсутствия льгот, страхового стажа и т.д.





Дело в том, что вырастет прожиточный минимум, а это всегда влечет повышение минимальной зарплаты и пенсии. Следовательно, последние вырастут на очень разные суммы. Здесь уже будут учитываться индивидуальная ситуация каждого. Одним досчитают по 70-80 гривен, другим по 300-400, а самые большие счастливчики получат сразу по 800 грн. сверху до ежемесячной пенсии.

Размер надбавки рассчитывается в зависимости от размера пенсии

В Украине разные пенсии. Да, к сожалению большинство населения получает минимальную выплату, размером в 1854 гривны. Немного большая “минималка” достигает 2400 и кстати с декабря она вырастет до 2600. Средняя пенсия колеблется в пределах 3000-5000 грн., а есть еще и максимальная, которая пропорциональна десяти минимальным и по состоянию на сегодня это 18 540 грн.

Так вот, в то время как до минимальной досчитают около 80 грн., до максимальной сразу 800 грн. Средние пенсии возрастут на 300–400 грн.

В начале 2022-го состоится очередной перерасчет

Украинцам не стоит привыкать к тем цифрам, которые они увидят на своих счетах в декабре, ведь уже буквально через 1-2 месяца произойдет очередной перерасчет и пенсия снова вырастет.

В целом на 2022 год запланировано более 10 повышений. Они будут касаться ветеранов АТО, военнослужащих, людей потерявших кормильца в зоне антитеррористической операции, а также возрастной категории 75-80 лет. Последним в октябре досчитают по 300 грн. до пенсии и они будут выплачиваться на постоянной основе.