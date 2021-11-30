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Астрологи рассказали, для кого год Черного Тигра будет максимально удачным

30.11.2021
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Следующий 2022 год пройдет под символом Черного Тигра. Астрологи уже составляют гороскопы, изучают звезды и их влияние на те или иные знаки. Уже определилась тройка тех счастливчиков, к которым Черный тигр будет очень благосклонен. Им будет везти во всем: личной жизни, финансах, здоровье. Кто они, эти любимцы большой хищной кошки? Рассказываем.


Овен

Для Овнов следующий год станет настоящим финансовым прорывом. Как теперь модно говорить “денежные потоки”, откроются для них и материальное благополучие будет сопровождать Овнов весь год. Как это случится? Возможно поступит выгодное предложение по трудоустройству, возможно посчастливится открыть успешный бизнес или какой-нибудь прибыльный проект. Овнам удастся закрыть все долги, если таковые существуют. А еще, достаточно путешествовать.

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Близнецы

Представители этого знака наконец-то научатся отдыхать и получать от этого удовольствие. Им будет везти в личной жизни. В душе все чаще будут летать бабочки, будет легко и радостно. В работе тоже будет проходить все гладко. К концу 2022-го года, у Близнецов будет острое ощущение того, что они не прожили год напрасно и что сделали все и даже больше, для собственного благополучия. Эта эмоция и это понимание их будут очень радовать.

Весы

Успех будет ждать и в карьере, и в личной жизни. Никаких эмоциональных качелей, только полный штиль, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Близнецы смогут выполнить много собственных прихотей, на это будет время, желание и финансовые возможности. Одиноким представителям знака удастся найти вторую половинку, и в 90% случаев это будет человек с которым вы свяжете собственную жизнь.

Такой прогноз для знаков предсказывает астролог Павел Глоба, который неоднократно прославлялся своими меткими и сбывающимися гороскопами.

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30.11.2021
1 хвилина на прочитання

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