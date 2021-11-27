Перший пішов: в українців почали відбирати автівки за комуналку

Державні та приватні виконавці взялися за комунальних боржників. Щоб змусити українців повернути заборговані кошти вони не гребують навіть конфіскацією майна.





Зокрема нещодавно мешканець Миколаєва позбувся власної автівки через те, що не сплатив вчасно рахунок за теплопостачання. Борг громадянина на момент конфіскації транспортного засобу складав 14 тисяч гривень.

Відбирали у боржника машину представники зразу декількох установ:

Державної виконавчої служби;

Миколаївської обленерго;

Національної поліції;

держпідприємства «Сетам».

Оскільки компанія «Сетам» займається безпосередньо реалізацією конфіскованої власності через електронні торги, автомобіль боржника відігнали на її територію. Та на штрафмайданчику Renault Twingo 1999 року випуску простояло недовго. Одразу після евакуації автомобіля власник погасив свою заборгованість перед комунальниками.

У місцевій виконавчій службі розповіли, що на Миколаївщині це далеко не перший випадок конфіскації авто. Протягом останніх пів року виконавці вже 6 разів відбирали машини у громадян, що мали борги за опалення.

Не тільки за комуналку…

Конфіскувати автомобіль представники влади можуть не лише за борги перед комунальниками. Відомий випадок, коли у киянина відібрали авто через систематичну несплату штрафів. Водій Range Rover перевищив швидкість аж 147 разів. Загальна сума штрафних коштів за таку кількість порушень склала понад 130 тис. грн.

Як зазначив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко, зухвалий водій розганявся до швидкості 167 км/год у межах міста та систематично порушував правила дорожнього руху.

«Власник зможе забрати свій транспортний засіб зі штрафмайданчика лише після сплати усіх штрафів, а також компенсації витрат Держвиконслужби», – повідомив Гайченко.

Нагадаємо, що в Україні за комунальні борги, несплачені штрафи чи аліменти відтепер можуть стягувати кошти просто з банківських карток боржників. Якщо ж на рахунку не виявиться потрібної суми, у боржника можуть конфіскувати майно з метою його продажу та сплати заборгованості.