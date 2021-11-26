Половина украинцев измеряет давление неправильно: врач Комаровский все объяснил
Практически каждый пожилой человек имеет проблемы с артериальным давлением. Давление повышено и в результате более 70% украинцев в возрасте 50+ должны каждый день начинать с такой процедуры, как измерение давления и обязательно выпивать 1-2 таблетки.
Научные исследования и социальные опросы показывают, что гипертония ежегодно “молодеет”. С повышенным давлением сталкиваются 40-летние, 30-летние и даже 20-летние лица.
Оказывается, не все умеют правильно измерить давление, и как следствие иногда при виде некорректных результатов могут просто себя накрутить. Врач Комаровский рассказал, какие ошибки люди совершают чаще всего.
Чтобы корректно измерить давление к процедуре нужно подготовиться
Одно дело, если у человека есть постоянные проблемы с давлением. И совсем другое, если у вас плохое самочувствие и вы подозреваете гипертонию. Чтобы подтвердить или исключить эту проблему, нужно правильно измерить давление. И вот, как нельзя этого делать:
- Нельзя мерить давление при полном мочевом пузыре. Как бы странно это ни звучало, но этот фактор влияет на результаты. Давление будет на несколько пунктов выше.
- Утром давление нужно мерить не раньше чем через 30 минут после пробуждения.
- Нельзя мерить давление, если вы только что вернулись с прогулки, поднимались по лестнице, были активными или перенервничали. Дайте себе 30 минут, чтобы успокоиться и расслабиться.
- Нельзя измерять давление, если вы в слишком возбужденном состоянии. Сильная злость или стресс.
- Нельзя одевать манжету поверх одежды, только на обнаженную руку.
Если же не придерживаться указанного можно напрасно разволноваться при виде повышенного давления. А для чего делать проблему там, где ее нет.
Если давление нестабильное – обратитесь к врачу
Ну и если с давлением таки есть проблемы, больше того вы принимаете лекарства и они не помогают — обратитесь к врачу, или измените того, который лечит вас на данный момент. Комаровский заявляет, что современная медицина легко решает эту проблему, надо просто отыскать своего медика.
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