Половина украинцев измеряет давление неправильно: врач Комаровский все объяснил

Практически каждый пожилой человек имеет проблемы с артериальным давлением. Давление повышено и в результате более 70% украинцев в возрасте 50+ должны каждый день начинать с такой процедуры, как измерение давления и обязательно выпивать 1-2 таблетки.





Научные исследования и социальные опросы показывают, что гипертония ежегодно “молодеет”. С повышенным давлением сталкиваются 40-летние, 30-летние и даже 20-летние лица.

Оказывается, не все умеют правильно измерить давление, и как следствие иногда при виде некорректных результатов могут просто себя накрутить. Врач Комаровский рассказал, какие ошибки люди совершают чаще всего.

Чтобы корректно измерить давление к процедуре нужно подготовиться

Одно дело, если у человека есть постоянные проблемы с давлением. И совсем другое, если у вас плохое самочувствие и вы подозреваете гипертонию. Чтобы подтвердить или исключить эту проблему, нужно правильно измерить давление. И вот, как нельзя этого делать:

Нельзя мерить давление при полном мочевом пузыре. Как бы странно это ни звучало, но этот фактор влияет на результаты. Давление будет на несколько пунктов выше.

Утром давление нужно мерить не раньше чем через 30 минут после пробуждения.

Нельзя мерить давление, если вы только что вернулись с прогулки, поднимались по лестнице, были активными или перенервничали. Дайте себе 30 минут, чтобы успокоиться и расслабиться.

Нельзя измерять давление, если вы в слишком возбужденном состоянии. Сильная злость или стресс.

Нельзя одевать манжету поверх одежды, только на обнаженную руку.

Если же не придерживаться указанного можно напрасно разволноваться при виде повышенного давления. А для чего делать проблему там, где ее нет.

Если давление нестабильное – обратитесь к врачу

Ну и если с давлением таки есть проблемы, больше того вы принимаете лекарства и они не помогают — обратитесь к врачу, или измените того, который лечит вас на данный момент. Комаровский заявляет, что современная медицина легко решает эту проблему, надо просто отыскать своего медика.