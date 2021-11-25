Скандальный законопроект: какие штрафы для украинцев возрастут в 10-15 раз

В правительстве решили, что украинцы могут платить еще большие штрафы, а тем более если не хотят быть законопослушными. Мол, если увеличить размер штрафов в несколько раз, то народ станет дисциплинированнее и в Украине наступит порядок.





Тем, кто и дальше будет нарушать правила и законы придется платить гораздо больше. Мол сами виноваты. О каких именно штрафах идет речь, и сколько государство хочет забрать из наших кошельков? Рассказываем.

Речь о штрафах за несвоевременно представленную аудиторскую и налоговую отчетности

В правительстве уже рассматривают новый законопроект согласно которому за несвоевременное представление налоговых и аудиторских отчетностей украинцы будут платить в 10, а то и в 15 раз больший штраф. Речь о различных предприятиях, организациях, ФЛП и самозанятых, уплачивающих налоги.

Причем размер штрафа будет расти с геометрической прогрессией, если задержки будут повторяться в будущем. Например, за одну просрочку придется заплатить штраф в 10 раз больше существующего сейчас. А если ситуация повторится, то штраф уже будет в 15 раз выше, и так далее.

В настоящее время штраф за несвоевременную подачу налоговых отчетностей составляет от 85 до 255 грн, а с внедрением нового законопроекта он составит несколько тысяч гривен.

Увеличились и размеры других штрафов

С началом пандемии в Украине появилось немало новых штрафов. В частности, за отсутствие маски в общественных местах, за посещение заведений питания без сертификата вакцинации (в регионах, где красная зона). Штрафуют и водителей и перевозчиков. Эти штрафы тоже растут. К примеру, если раньше водителей штрафовали на 17 000 грн, то сейчас есть случаи, где сумма штрафа достигает 30 000 грн. Мол перевозчик нарушил правила повторно.