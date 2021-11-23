Бездротові навушники можуть вибухнути та травмувати користувача

Навушники, що вибухають, – ледь не нова проблема після самозаймистих акумуляторів, і для цього є причина. У ЗМІ часто з’являються описи інцидентів, коли навушники вибухали у вусі чи кишені користувача. Розбираємось, чому це відбувається і наскільки небезпечно.





На жаль, бездротові навушники справді можуть стати причиною опіків та інших травм. Вибухають як дорогі TWS-навушники, так і бюджетні NoName-моделі. У зведеннях ЗМІ фігурують випадки, коли навушники починали димитися, плавилися, або навіть вибухали у вусі чи голові користувача.

Причина – вибух мініатюрного акумулятора в навушниках, і в цьому немає нічого дивного: будь-які літій-іонні батареї можуть вибухнути з ряду причин: при перегріві через коротке замикання в акумуляторі або пошкодження.

Літій-іонні батареї, що перезаряджаються, використовуються в електроніці через високу щільність енергії і низький ефект пам’яті. На жаль, вони більш сприйнятливі до теплового розгону, що може спричинити спалах. Крім того, у літій-іонних батареях знаходиться горючий електроліт під тиском. Коротке замикання елемента батареї може призвести до перегріву сусідніх елементів, що може спричинити займання . Літій-іонні батареї, що перезаряджаються, використовуються в електроніці через високу щільність енергії і низький ефект пам’яті. На жаль, вони більш сприйнятливі до теплового розгону, що може спричинити спалах. Крім того, у літій-іонних батареях знаходиться горючий електроліт під тиском. Коротке замикання елемента батареї може призвести до перегріву сусідніх елементів, що може спричинити займання . Щоб запобігти цьому, акумулятори зазвичай містять засоби безпеки, які відключають його, коли напруга перевищує безпечний рівень. Але й вони не завжди спрацьовують.

Що ви можете зробити, щоб уникнути попадання в заголовки світових новин через вибух навушників?

Не купуйте бюджетні навушники невідомих марок. Справа в тому, що такі моделі мають на меті скорочення витрат при їх виготовленні, у тому числі зменшення витрат на літій-іонні батареї та засоби безпеки. Зберігайте акуратно навушники. Тримайте їх так, щоб випадково не роздавити кейс, а також намагайтеся не кидати навушники і не пошкоджувати їх іншим чином. Кладіть їх у захисний футляр щоразу, коли закінчуєте ними користуватися. Використовуйте відповідний зарядний пристрій. Більшість виробників радить уникати швидких зарядних пристроїв та вибирати ЗП відомих виробників. Недостатнє живлення дешевих аналогів може призвести до пошкодження акумулятора, а зарядні пристрої, які мають надто велику потужність, посилають більший струм, що може призвести до вибуху гаджета. Уникайте екстремальних температур під час заряджання: літій-іонні батареї чутливі до змін температури. Це може посилити теплове навантаження, особливо коли на вулиці або в приміщенні дуже спекотно. Зверніть увагу на видимі зміни в навушниках. Якщо у вас виходить з ладу літій-іонний акумулятор, однією з очевидних ознак цього є його розширення. Якщо ви помітили будь-які ознаки набухання навушників, то їх у жодному разі не можна використовувати. Також вас має насторожити дивний запах.

Зрештою, майте на увазі, що вибухи бездротових навушників відбуваються вкрай рідко, але все-таки вони трапляються. Навіть якщо акумулятор виготовлений відповідно до найвищих стандартів якості, він може вийти з ладу. Найнадійніший спосіб уникнути небезпеки – відмова від бездротових технологій, але такий варіант підійде далеко не всім.