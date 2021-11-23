Бездротові навушники можуть вибухнути та травмувати користувача
Навушники, що вибухають, – ледь не нова проблема після самозаймистих акумуляторів, і для цього є причина. У ЗМІ часто з’являються описи інцидентів, коли навушники вибухали у вусі чи кишені користувача. Розбираємось, чому це відбувається і наскільки небезпечно.
На жаль, бездротові навушники справді можуть стати причиною опіків та інших травм. Вибухають як дорогі TWS-навушники, так і бюджетні NoName-моделі. У зведеннях ЗМІ фігурують випадки, коли навушники починали димитися, плавилися, або навіть вибухали у вусі чи голові користувача.
Причина – вибух мініатюрного акумулятора в навушниках, і в цьому немає нічого дивного: будь-які літій-іонні батареї можуть вибухнути з ряду причин: при перегріві через коротке замикання в акумуляторі або пошкодження.
Щоб запобігти цьому, акумулятори зазвичай містять засоби безпеки, які відключають його, коли напруга перевищує безпечний рівень. Але й вони не завжди спрацьовують.
Що ви можете зробити, щоб уникнути попадання в заголовки світових новин через вибух навушників?
- Не купуйте бюджетні навушники невідомих марок. Справа в тому, що такі моделі мають на меті скорочення витрат при їх виготовленні, у тому числі зменшення витрат на літій-іонні батареї та засоби безпеки.
- Зберігайте акуратно навушники. Тримайте їх так, щоб випадково не роздавити кейс, а також намагайтеся не кидати навушники і не пошкоджувати їх іншим чином. Кладіть їх у захисний футляр щоразу, коли закінчуєте ними користуватися.
- Використовуйте відповідний зарядний пристрій. Більшість виробників радить уникати швидких зарядних пристроїв та вибирати ЗП відомих виробників. Недостатнє живлення дешевих аналогів може призвести до пошкодження акумулятора, а зарядні пристрої, які мають надто велику потужність, посилають більший струм, що може призвести до вибуху гаджета.
- Уникайте екстремальних температур під час заряджання: літій-іонні батареї чутливі до змін температури. Це може посилити теплове навантаження, особливо коли на вулиці або в приміщенні дуже спекотно.
- Зверніть увагу на видимі зміни в навушниках. Якщо у вас виходить з ладу літій-іонний акумулятор, однією з очевидних ознак цього є його розширення. Якщо ви помітили будь-які ознаки набухання навушників, то їх у жодному разі не можна використовувати. Також вас має насторожити дивний запах.
Зрештою, майте на увазі, що вибухи бездротових навушників відбуваються вкрай рідко, але все-таки вони трапляються. Навіть якщо акумулятор виготовлений відповідно до найвищих стандартів якості, він може вийти з ладу. Найнадійніший спосіб уникнути небезпеки – відмова від бездротових технологій, але такий варіант підійде далеко не всім.
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