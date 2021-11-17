И снова 2 гривны продали за 50 000 грн.: в чем была особенность монеты?

Снова и снова в Украине покупают монеты за сумасшедшие деньги. То продали 50 копеек за 10 000 гривен, то 1 гривну за 20 000, а теперь новый рекорд — 2 гривны за 50 000.





Владелец монеты смог так удачно продать ее на одном из онлайн аукционов. Хотя иногда, чтобы продать деньги нумизматам, не нужно быть участником аукциона или регистрироваться на специальных платформах. Иногда достаточно всего лишь опубликовать фото и краткое описание монеты на одном из онлайн маркетплейсов. К примеру, на ОЛХ. Но, конечно же, монета должна быть достойна внимания.

Расскажем, чем же заинтересовала ценителей копейка номиналом в две гривны.

Таких монет всего 8 в Украине

Речь о монете номиналом 2 гривны выпущеной в 1996 году. Таких монет тогда Национальный банк Украины выпустил всего 8. Это была этакая пробная или тестовая версия и она не прошла одобрения.

Монета выглядит очень интересно, на ней изображена не цифра 2, а все остальные монеты, которые есть в Украине, но в уменьшенном виде. Конечно же придает ей ценность ее уникальность и ограниченное количество. Так что если у кого-то завалялась подобная копейка, а по идее таких есть еще 7 штук, то знайте — вы можете выручить за нее минимум 50 000 грн.

Можно продать и другие монеты

Нередко бывали счастливчики, которым редкую монету выдавали прямо в магазине в виде сдачи. Недавно был случай, когда банкомат выдал мужчине две купюры из одной серии. Мол такие зеркальные банкноты сложно найти и они имеют ценность. Что касается монет, то ценят те, на которых есть дефекты, нетипичный рисунок или выпущены они были в очень ограниченном количестве.