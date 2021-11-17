Абоненты «Киевстар» могут временно получить пять гигабайтов интернета и двести минут

Как сообщил мобильный оператор «Киевстар», все без исключения абоненты оператора, даже те, которые не переходили на новые тарифные планы, смогут попробовать предлагаемые в их рамках «суперсилы».





Какие «суперсилы» можно попробовать

Главная отличительная черта новых тарифных планов — так называемые «суперсилы», дополнительные услуги, которые можно будет подключать на свое усмотрение без увеличения ежемесячной абонентской платы. В рамках акции «Попробуй Суперсилу», которая будет действовать до конца года, абоненты самых разных тарифных планов смогут подключить себе одну из «суперсил», чтобы опробовать возможности этих тарифов. Суперсилы, доступные в рамках акции, могут быть следующими:

Дополнительные пять гигабайтов интернета.

Дополнительные сто минут звонков на другие мобильные сети Украины, а также городские номера, в том числе с кодами 094 и 092.

Возможность смотреть различные популярные видеосервисы без списания гигабайтов за это. К таким видеосервисам относятся YouTube, Apple TV, Netflix, MEGOGO, Киевстар ТВ и ряд других.

Расширенный пакет Киевстар ТВ.

Очевидно, что данная акция призвана дать украинцам возможность оценить преимущества новых тарифных планов. Тем, кому она понравилась, можно будет перейти на новые тарифные планы уже официально. Выбрать вашу собственную «суперсилу» и проверить, можете ли вы ее подключить, можно либо через приложение для смартфонов «Мой Киевстар», либо позвонив по бесплатному номеру 500, либо же введя код *500*4# или обратившись к консультантам в магазине мобильного оператора.

Как мы писали ранее, почти все абоненты «Киевстар» отметили, что сталкивались с теми или иными видами мошенничества.

К самым популярным способам обмана относятся уведомления о победе в несуществующих розыгрышах, звонки и СМС-сообщения о выигрышах с просьбой оплатить комиссию, звонки из банков или от операторов с просьбой сообщить одноразовый пароль, а также сообщения о получении денежных переводов с дальнейшей попыткой получить «переведенные» деньги обратно.