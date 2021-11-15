Українцям будуть по-новому нараховувати штрафи: 4 законопроєкти вже на розгляді у Верховній Раді

Кардинальний підхід до нарахування штрафів запропонували в уряді для українців. Річ у тому, що раніше штрафне стягнення було прив’язане до прожиткового мінімуму, тепер же цього не буде.





Оскільки більшість штрафів в Україні прив’язані до неоподатковуваного мінімуму доходів. Методологію вважають застарілою і мало ефективною.

Що нового буде в штрафах?

Сьогодні прожитковий мінімум в Україні становить 2 294 гривні. Зовсім скоро, а саме в грудні ця сума збільшиться до 2393 гривень. Депутати вважають, що прив’язувати розмір штрафу до цих грошей не має сенсу, оскільки він є умовним. Всі ці “10 неоподатковуваних мінімумів, 5 неоподатковуваних мінімумів” – недоречні.

Також вони розповіли, що скасування цієї ж прив’язки мало відіб’ється на штрафах у реальному житті громадян-порушників. Але чи так це насправді? Розберемось із цим питанням.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що дана прив’язка залишиться тільки в формуванні пенсій і зарплат. А ось методика визначення розміру штрафу вже переглянута Кабінетом міністрів. Всі нововведення вже передані до Верховної Ради для затвердження.

Зараз цілих 4 проєкти очікують затвердження:

методологія визначення розмірів;

відв’язування від прожиткового мінімуму;

два проєкти про базові величини штрафів.

Планується формувати штрафи для різних категорій населення, щоб не всіх “під одну гребінку мести”, а враховувати можливості та рівень достатку громадян індивідуально. Це більш ефективно для держави. Є ймовірність того, що чим більше буде штраф, тим менше громадяни будуть порушувати закон.

Якщо уряд затвердить ці закони, то в недалекому майбутньому українців очікують нові штрафи. Винятком залишаться випадки використання ненормативної лексики, морального тиску, протермінованих заборгованостей. Як саме будуть насправді проводити розрахунки поки що невідомо. Зрозуміло тільки, що вони стануть в рази більшими, ніж є сьогодні.