Названо гаджети, які повинна мати кожна людина у 2022 році

У сучасному цифровому світі практично кожна людина має під рукою корисні та зручні гаджети, які вже давно стали повсякденністю. Смартфони, розумні годинники та інші пристрої допомагають людині жити і вирішують багато щоденних завдань. Деякі гаджети вже стали настільки звичайними, що не мати їх у себе під рукою просто блюзнірство.





Навушники Bluetooth

Бездротові навушники поступово витісняють із ринку звичайні пристрої для прослуховування музики. Звичайно, продукція від компанії Apple коштує невиправдано дорого, але на ринку завжди можна знайти кілька відмінних альтернатив, які не відрізняються за якістю звучання. Придивіться до продукції від китайського бренду Xiaomi або вибирайте якісніші навушники Samsung. У будь-якому випадку настав час позбавлятися незручних і застарілих провідних навушників.

Розумний годинник

Ще кілька років тому розумний годинник могли собі дозволити лише забезпечені люди. З розвитком технологій кожна компанія намагається щорічно випускати кілька нових моделей елегантних і стильних розумних годинників. Такі пристрої не тільки показують час, але й можуть виступити як необхідний аксесуар. Існує безліч брендів, але найпопулярнішим вважається годинник від Apple, Samsung і Xiaomi. Гаджет не лише показуватиме важливу інформацію зі смартфона, а й зможе вимірювати рівень кисню в крові, що є досить актуальним для 2021 року.

Зовнішній жорсткий диск

Тільки з першого погляду портативні жорсткі диски можуть здатися марним пристроєм для звичайної людини. Однак у деяких ситуаціях вони дають змогу зберігати важливу інформацію. Наприклад, на жорсткому диску можна зберігати всі робочі документи та будь-які файли, які, напевно, знадобляться у критичній ситуації. Більше того, на диску можна зберігати резервну копію операційної системи ПК у разі непередбаченого збою. Такий пристрій не псується з часом, тому служитиме вам вірою та правдою багато десятків років.

Power Bank великої ємності

Навіть якщо ви рідко виїжджаєте на природу або вирушаєте в далекі поїздки, вам знадобиться Power Bank. Відрядження, відпустка чи незапланована подорож – у всіх цих поїздках під рукою буде Power Bank. Невеликий пристрій допоможе залишатися на зв’язку, заряджати телефони та інші гаджети.

Power Bank стане незамінним помічником для людей, які постійно перебувають у дорозі. Більш того, деякі “накопичувачі” енергії мають вбудовану функцію прикурювача для автомобільного акумулятора.