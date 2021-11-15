Проверка Covid-сертификата: нарушение медицинской тайны или карантинная реальность

Украинцы часто отказываются предоставить Covid-сертификат, ссылаясь на разглашение медицинской тайны. Люди считают, что информация о медицинских процедурах должна оставаться тайной.





Некоторые граждане всячески сопротивляются, когда правоохранительные органы или сотрудники в общественных местах требуют показать документы о вакцинации. Под напором информации о незаконности таких проверок сотрудники общественных заведений часто сдаются и обслуживают людей без сертификата.

В министерстве здравоохранения проинформировали, что сертификат об иммунизации не подпадает под определение медицинской тайны. В нем нет конкретных данных о диагнозе. Получается, что полицейские и сотрудники общественных заведений в красной зоне не нарушают закона при требовании показать сертификат. Права человека на сохранение данных о состоянии здоровья не нарушаются.

В МОЗ сообщили, что все граждане имеют право на неразглашение данных о своем здоровье, диагнозе и факте обращения за медицинской помощью. Такие данные по-прежнему не разглашаются. В сертификате нет конфиденциальных данных о состоянии здоровья.

Напомним, что в областях красной зоны могут работать только заведения, где вакцинированы все сотрудники и все посетители. Или же у них будет негативный текст на коронавирус. Если лицо отказывается показать сертификат о вакцинации, под любым предлогом, предприниматель оставляет за собой право отказать в обслуживании.

При этом отказать в обслуживании не могут посетителям финансовых учреждений, автозаправок, ветеринарных магазинов, аптек и продовольственных магазинов.