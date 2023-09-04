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Кабмін запровадив нові правила розрахунку “відпускних”: українці не зрадіють

04.09.2023
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Порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку був переглянутий Кабінетом Міністрів, про що повідомив Тарас Мельничук, представник Уряду у Верховній Раді.

Ключові моменти:

  • Компенсація за невикористані дні відпустки тепер визначатиметься виходячи із заробітку за робочий рік, в якому було нараховано право на відпустку.
  • Середня заробітна плата для розрахунку матеріальної допомоги визначатиметься на основі виплат за останні 12 календарних місяців.
  • Кабінет Міністрів також встановив граничний розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, обмеживши його не більше однієї середньомісячної заробітної плати для державних службовців.

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04.09.2023
Менше хвилини
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