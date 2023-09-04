Кабмін запровадив нові правила розрахунку “відпускних”: українці не зрадіють

Порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку був переглянутий Кабінетом Міністрів, про що повідомив Тарас Мельничук, представник Уряду у Верховній Раді.

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