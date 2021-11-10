Нужна ли третья и четвертая дозы вакцины? Комаровский ошарашил ответом

Пока один из самых острых вопросов это вакцинация. Массовые очереди в пунктах вакцинации и такие же массовые митинги тех, кто категорически против вакцинации. Люди разделились на два лагеря. Одни охотно вакцинируются и облегченно при этом выдыхают, считая, что теперь вирус им не страшен. Другие же максимально скептически настроены, и не упускают возможности лишний раз сказать или написать в социальных сетях о том, что все эти вакцины настоящий медленный яд.





В данном случае невозможно поддерживать чью-либо одну позицию. Тема слишком серьезная и личная, и право по собственное мнение имеет каждый. Но закончится ли весь этот хаос, как только большинство населения вакцинируется? Или все это уже навсегда с нами? Уже есть предположение, что двух доз вакцины недостаточно для нормальной защиты. Возможно, потребуется третья, а то и четвертая дозы. Стало известно, что об этом думает известный врач Комаровский.

Комаровский считает, что третья доза однозначно нужна

На недавнем интервью у Дмитрия Гордона Евгений Комаровский заявил, что третья доза однозначно нужна. Когда интервьюер спросил, нужно ли еще и в четвертый раз вакцинироваться, Комаровский сказал, что все возможно. Пока это не практикуется ни в одной из стран, но подобный сценарий не исключение. Также, наверное не очень утешит людей тот факт, что ревакцинацию возможно придется делать не через год после последней прививки, а через 6 месяцев.

Комаровский отметил, что владельцев купленных сертификатов следует наказывать максимально жестоко

Затронули и тему поддельных сертификатов. Комаровский отметил, что с подобными людьми следует действовать максимально жестко. Штраф должны платить и они, и врачи, которые этот сертификат помогли получить.