Ученые удивили тех кому за 40: какие напитки в этом возрасте перестают быть полезными?

Казалось бы 40 лет это еще совсем молодой возраст. И мужчины и женщины в этой возрастной категории еще в полном расцвете сил и редко задумываются над тем, что их организм функционирует уже не так, как в 20. Соответственно и уход за собой, подход к питанию и ежедневному рациону должен быть другим.





Ученые провели исследование и шокировали результатами. Оказывается, после 40 нужно постепенно отказываться от многих напитков, которыми большинство привыкли лакомиться каждый день. Это не алкоголь и даже не кофе. Большинство позиций многие считают наоборот полезными, но оказывается это не так.

Четыре напитка, употребление которых нужно свести к минимуму

Фруктовые соки

Наверное, этот факт удивит многих, ведь речь даже не о магазинных соках, состав которых иногда вызывает сомнения. А о домашних, выжатых из свежих фруктов. Считается, что у них слишком большая концентрация фруктозы, что не совсем полезно для организма. Если любите соки из цитрусовых, лучше выпейте стакан теплой воды с ломтиком апельсина или лимона. А если хотите ананасового, виноградного, яблочного, или любого другого сока, предпочтите этот фрукт в первичном его виде.

Газированные напитки

Ну, а данная категория напитков вредна для любой возрастной категории, а тем кому за 40 и тем более надо вычеркнуть из рациона любой напиток с пузырьками. Особенно сладкий.

Обезжиренное молоко

Некоторые считают, что купив такое молоко они не получат лишних калорий. Это так, но и толку такое молоко абсолютно никакого не даст. В обычном молоке не слишком больше калорий, но зато все витамины и минералы сохранены.

Чай с слабительным эффектом

Даже если у вас есть проблема с запорами, не рекомендуется пить такой чай. Также ни в коем случае нельзя пить данного чая просто с целью очистить организм. Он очистится, но не только от шлаков и токсинов, но и от всех питательных веществ. На самочувствии и здоровье это отразится не лучшим образом.