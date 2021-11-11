Вчені здивували тих кому за 40: які напої в цьому віці перестають бути корисними?

Здавалося б 40 років це ще цілком молодий вік. І чоловіки і жінки у цій віковій категорії ще в повному розквіті сил і рідко задумуються над тим, що їхній організм функціонує вже не так, як у 20. Відповідно й догляд за собою, підхід до харчування та складання щоденного раціону має бути іншим.





Науковці провели дослідження і шокували результатами. Виявляється, після 40 потрібно поступово відмовлятися від багатьох напоїв, якими більшість звикли ласувати щодня. Це не алкоголь, і навіть не кава. Більшість позицій багато хто вважає навпаки корисними, але виявляється це не так.

Чотири напої, вживання яких треба звести до мінімуму

Фруктові соки

Напевно цей факт здивує багатьох, адже мова навіть не про магазинні соки, склад яких інколи викликає сумніви. А про домашні, вижаті зі свіжих фруктів. Вважається, що в них є надто велика концентрація фруктози, що не зовсім корисно для організму. Якщо полюбляєте соки із цитрусових, краще випийте склянку теплої води зі скибкою апельсину або лимону. А якщо хочете ананасового, виноградного, яблучного, чи будь-якого іншого соку, надайте перевагу просто цьому фрукту в первинному його вигляді.

Газовані напої

Дана категорія напоїв шкідлива для будь-якої вікової категорії, а тим кому за 40 й тим більше, треба викреслити з раціону будь-який напій з бульбашками. Особливо солодкий.

Знежирене молоко

Дехто вважає, що купивши таке молоко не отримає зайвих калорій. Це так, але й користі таке молоко абсолютно ніякої не дасть. У звичайному молоці калорій не надто більше, але зате всі вітаміни та мінерали збережені.

Чай з проносним ефектом

Навіть якщо маєте проблему із запорами, не рекомендується пити такий чай. Також, в жодному разі не можна пити даного чаю просто з метою очистити організм. Він очиститься, але не лише від шлаків і токсинів, а й від всіх поживних речовин. На самопочутті та здоров’ї це відобразиться не найкращим чином.