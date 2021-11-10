Действительно ли разбавляют газ? В Нафтогазе объяснили почему пламя бывает желтым или красным

Наверное, каждый украинец неоднократно видел, как включив плиту пламя сверкает желтыми и красными цветами. Сразу закрадывается мнение, что газ плохого качества, намешанный с воздухом или разбавленный еще какими-то веществами в целях экономии.





В Нефтегазе уверяют, что это не так. Мол, если разбавить газ с воздухом будет мощный взрыв. Что касается других веществ, то их тоже не добавляют, и украинцы получают голубое топливо хорошего качества. Откуда эти цвета? Пояснений несколько.

Причина кроется в самом помещении

Газ может окрашиваться в желтый или красный цвет по нескольким причинам.

Банально у вас слишком грязная плита. Сопло горелки может быть загрязнено и отсюда нетипичный цвет пламени. Как только вы все почистите, явление исчезнет. Недостаточно кислорода в помещении. Есть люди, которые очень редко проветривают кухню, считая, что вытяжки вполне достаточно. Так вот, потому, что в комнате мало кислорода, газ тоже может гореть красным пламенем. Недостаточное давление в системе. Это тоже решается с помощью узкопрофильного специалиста, который придет и проверит действительно ли в этом причина или нет.

Кстати, давление в системе может уменьшаться и не зависимо от вашей плиты или котла. Это явление может быть вам неподконтрольным. При транспортировке газа давление намного выше, чем на конечном этапе, когда топливо попадает в дома потребителей. Если в комнате достаточно кислорода, а плита чистая и проблема не исчезла, в Нафтогазе рекомендуют обращаться в облгазы. Мол, проверка давления в системе в их компетенции.

Но стоит осторожничать, ведь чтобы доказать, что облгаз оказывает недобросовестно услуги, нужно заплатить 10 000 грн за соответствующую проверку. Эти деньги вам вернут, только если в процессе проверки действительно будут обнаружены отклонения от норм. Пока таких случаев единицы.