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Действительно ли разбавляют газ? В Нафтогазе объяснили почему пламя бывает желтым или красным

10.11.2021
1 хвилина на прочитання

Наверное, каждый украинец неоднократно видел, как включив плиту пламя сверкает желтыми и красными цветами. Сразу закрадывается мнение, что газ плохого качества, намешанный с воздухом или разбавленный еще какими-то веществами в целях экономии.


В Нефтегазе уверяют, что это не так. Мол, если разбавить газ с воздухом будет мощный взрыв. Что касается других веществ, то их тоже не добавляют, и украинцы получают голубое топливо хорошего качества. Откуда эти цвета? Пояснений несколько.

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Причина кроется в самом помещении

Газ может окрашиваться в желтый или красный цвет по нескольким причинам.

  1. Банально у вас слишком грязная плита. Сопло горелки может быть загрязнено и отсюда нетипичный цвет пламени. Как только вы все почистите, явление исчезнет.
  2. Недостаточно кислорода в помещении. Есть люди, которые очень редко проветривают кухню, считая, что вытяжки вполне достаточно. Так вот, потому, что в комнате мало кислорода, газ тоже может гореть красным пламенем.
  3. Недостаточное давление в системе. Это тоже решается с помощью узкопрофильного специалиста, который придет и проверит действительно ли в этом причина или нет.

Кстати, давление в системе может уменьшаться и не зависимо от вашей плиты или котла. Это явление может быть вам неподконтрольным. При транспортировке газа давление намного выше, чем на конечном этапе, когда топливо попадает в дома потребителей. Если в комнате достаточно кислорода, а плита чистая и проблема не исчезла, в Нафтогазе рекомендуют обращаться в облгазы. Мол, проверка давления в системе в их компетенции.

Но стоит осторожничать, ведь чтобы доказать, что облгаз оказывает недобросовестно услуги, нужно заплатить 10 000 грн за соответствующую проверку. Эти деньги вам вернут, только если в процессе проверки действительно будут обнаружены отклонения от норм. Пока таких случаев единицы.

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10.11.2021
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