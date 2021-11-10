Стало известно, в каких городах скоро будут выключать свет на несколько часов.

Веерных отключений электричества украинцам избежать все таки не удастся. Представители местных властей в некоторых областях уже предупредили своих земляков об угрозе периодического отключения света. При этом без электричества некоторым потребителям придется обходиться до 10 часов в сутки.





Первыми сообщили о сбоях в подаче энергии старосты нескольких населенных пунктов в Херсонской и Киевской областях. Такие данные озвучила во время пресс-конференции эксперт в области жилищно-коммунальных услуг Кристина Ненно.

Кроме того она подчеркнула, что перебои со светом будут длиться не 1-2 часа, по аналогии с веерными отключениями на Черниговщине, которые имели место несколько лет назад. На этот раз людям придется обходиться без электричества гораздо дольше.

«Из некоторых регионов поступают заявки об отключениях, которые будут повторяться каждые двое суток. Однако их продолжительность составит около 10 часов. Так что ситуация более чем серьезная», – добавила Ненно.

По мнению Юрия Корольчука, соучредителя общественной организации «Фонд энергетических стратегий», жителей крупных городов веерные отключения электричества не коснутся. Специалист считает, что украинские власти сделают все, только бы избежать отключений в густонаселенных регионах. Ведь такое решение непопулярно и вызовет массовое недовольство населения. Зато в небольших городах и селах политические риски не столь высоки.

Кристина Ненно также отметила, что подготовка к отопительному сезону в Украине изначально была «нестабильной». И дело не только в малых запасах угля для электростанций, которые теперь не имеют возможности генерировать достаточно энергии для нужд населения. Тепловые сети также оказались совершенно неготовыми к зимнему сезону.

«У нас в Киеве почти каждая улица перерыта. Ремонт теплосетей. Ведь летом денег на это не было», – комментирует эксперт.

Так что этой зимой украинцам угрожают не только периодические отключения света, но и возможные проблемы с отоплением.