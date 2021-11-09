Украинцев предостерегают от обмана или как не переплачивать за весовые товары на рынке

Наверное, каждый украинец покупает что-то на рынке. Как минимум свежее мясо, овощи или фрукты. На рынке они и дешевле, чем в супермаркете, и гораздо натуральнее.





Но наверняка каждый хоть раз попадал в такую ​​ситуацию, когда продавец ставил продукты на визуально очень старинные или странные весы. Более того, иногда цифры, которые показывают весы, видны только продавцу, а покупателю остается только надеяться, что его не обманули.

Как показывает практика, каждый второй покупатель обвешивается минимум в десять раз больше дозволенного. Как это предупредить и сберечь собственные деньги?

Придирчиво осматривайте весы

Продавцы очень часто пользуются не сертифицированными весами, которые самостоятельно подкручивают, чтобы на каждом покупателе наварить несколько десятков граммов. Чтобы уберечь себя от таких действий, покупателям нужно:

Убедиться, что на весах есть специальная маркировка и печать, которая свидетельствует о том, что весы прошли соответствующую проверку и точные. Если такие индикаторы отсутствуют, попросите продавца предъявить документы, указывающие, что весы прошли сертификацию. Если и этого нет, лучше откажитесь от покупки в данном месте.

К сожалению, искать добросовестного продавца можно и несколько часов, ведь большинство работают по подобной схеме. Также для того, чтобы проверить, что вас не обманывают, можно дополнительно взвесив товар на контрольных весах, которые должны быть на каждом рынке.

Овощи стремительно начали дорожать

Напомним, что сейчас идеальное время для того, чтобы сделать стратегические запасы некоторых овощей на зиму. Например, лук, который еще стоит в среднем по 6-12 грн за килограмм, а уже к концу осени может существенно подорожать. Зимой цена лука может достичь рекордных 30-40 грн/кг.