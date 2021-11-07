Українцям назвали найбільш прибуткову роботу, яку можна виконувати з дому

Пандемія та карантинні обмеження значно підвищили популярність віддаленої роботи. Зараз на українському ринку праці близько 10% вакансій передбачають роботу з дому. А зарплатня у спеціалістів, яким не потрібно ходити в офіс, складає в середньому 40,4 тис. грн.





Варто зазначити, що відсоток працівників із зарплатнею у кілька тисяч доларів не такий вже великий. Більшість роботодавців, орієнтовно 44%, пропонують оклад у 19,4-36,6 тис. грн. П’ята частина керівників платять своїм підлеглим від 36,6 до 53,6 тис. грн. Ще близько 26% – від 53,6 до 88,2 тис. грн. Й лише 9% віддалених працівників можуть розраховувати на місячний дохід у понад 88 тис. грн.

Виходить, що кожен п’ятий працедавець охоче платить своїм працівникам по $3000 в місяць, а часом навіть більше. Які ж професії приносять такий високий прибуток, не вимагаючи при цьому особистої присутності спеціаліста на робочому місці.

За даними на жовтень 2021 року топ-5 найбільш прибуткових професій для віддаленої роботи виглядав наступним чином:

Business Development Manager у DeFi vertical – заробітна плата 8-10 тис. дол., понад 5 років стажу;

Software Security Lead (Blockchain) – 8-10 тис. дол. в місяць, досвід роботи від 5 років;

Business Development Operations/Sales Manager – оклад 7-10 тис. дол., робота на аналогічній посаді від 4 років, володіння англійською мовою;

Blockchain/Bridge Engineer – зарплатня 7-10 тис. дол., понад 6 років досвіду, володіння англійською;

Senior DevOps – щомісячний дохід 7-9 тис. дол., досвід роботи понад 5 років.

Важливо зазначити, що усі ці спеціальності потребують високого рівня володіння англійською мовою. Адже найвищі заробітки отримують саме працівники міжнародних компаній, яким доводиться так чи інакше спілкуватися з іноземними партнерами.

Однією з найбільш популярних галузей для віддаленої роботи вважається ІТ. На сьогоднішній день близько 50% роботодавців пропонують ІТ-спеціалістам дистанційний режим роботи. Тоді як до пандемії цей показник становив не більше 20%.